Miles de visitantes conocen el Parque Comercial y de Ocio Los Olivos en su primera semana abierto al público

El Parque Comercial y de Ocio Los Olivos, situado en Cieza (Murcia) - PARQUE COMERCIAL Y DE OCIO LOS OLIVOS

CIEZA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Parque Comercial y de Ocio Los Olivos, situado en Cieza (Murcia), junto a la autovía A-30, cierra su primera semana abierto al público con un "balance histórico" de miles de visitantes diarios que han provocado colas en la mayoría de los comercios y restaurantes, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El nuevo complejo comercial, ubicado en la salida 100 desde Murcia y en la 99 desde Murcia, fue inaugurado el jueves 11 de septiembre, en el marco de un acto institucional que contó con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de Cieza, Tomás Antonio Rubio, así como numerosos representantes políticos y empresariales de la comarca.

El evento inaugural contó con un amplio programa cultural y artístico que incluyó diversas actividades, como la actuación de los Coros y Danzas de Cieza y del grupo musical Connecta2Band, y el espectáculo ofrecido por Los Olivos-Drone Light Show, que iluminó el cielo de la ciudad.

La jornada concluyó con la fuerza del flamenco de la mano de la cantaora Maribel Castillo y el guitarrista Faustino Fernández, quienes pusieron el broche de oro a la velada.

CERTAIN, LA PROMOTORA DETRÁS DEL PROYECTO

Este proyecto ha sido llevado a cabo por Certain S.L., cuyos dueños son los hermanos Pascual García Fernández y José García Fernández, naturales de Cieza.

Ambos han dedicado más de 20 años para hacer realidad este parque comercial, que tiene por objetivo constituirse como un motor de desarrollo para la comarca y un hito histórico para la localidad.

Entre los operadores instalados en Los Olivos destacan firmas de reconocimiento nacional e internacional, como Mercadona, Action, Marvimundo, Calzados Luna, Sprinter, JYSK, ITDS Tecnología, Max Colchón, Pepco, Valencianísimos, MeToo Sushi, Bricocentro, McDonald's, Estación de Servicio BP, La Boca Te Lía, TEDi, Takos, Miroko Park, Cafetería El Olivo, Iberdrola BP-Pulse, Coco Regalos, Comercio Chino y Salus.

SEGUNDA FASE EN MARCHA

Además, está proyectada la finalización de la fase 2 del Parque Comercial y de Ocio Los Olivos para finales de este año, lo que supondrá una ampliación de la oferta. Así, en esta nueva etapa se ubicarán el Hotel B&B, la cadena nacional de gimnasios Aqua Sports Club, la tienda para mascotas Guaw, así como Muebles Lola y Küchen Moon, junto a otras incorporaciones en tramitación.

Según datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), Los Olivos se posiciona como el tercer parque comercial más grande que se inaugura en España en los próximos tres años, lo que sitúa a Cieza y a la Región de Murcia en el mapa nacional del sector retail y de ocio.

IMPACTO EN EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD

El parque ha supuesto además la creación de más de 500 empleos directos y 200 indirectos, consolidándose como uno de los mayores generadores de trabajo reciente en la comarca.

En su apuesta por la sostenibilidad, el parque cuenta con 32 puntos de carga para vehículos eléctricos, lo que representa la mayor infraestructura de recarga de toda la Región de Murcia.

Con una amplia variedad de operadores nacionales e internacionales, y con futuras incorporaciones ya en marcha, el Parque Comercial y de Ocio Los Olivos afronta los próximos meses "con el reto de consolidarse como destino imprescindible para el disfrute en familia, las compras y la gastronomía".