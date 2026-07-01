La miniserie de Netflix 'Toda la verdad sobre mis mentiras', rodada hace un año en la Región, se estrena el 28 de agosto

Imagen difundida por Netflix de ‘Toda la verdad sobre mis mentiras’ - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La miniserie 'Toda la verdad sobre mis mentiras', basada en la novela homónima de Elísabet Benavent y que se rodó en la Región de Murcia hace algo más de un año con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, será estrenada por Netflix a nivel global el 28 de agosto.

La Región de Murcia Film Commission de la Comunidad Autónoma, junto con la 'film office' del Ayuntamiento de Mazarrón, facilitaron la grabación en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como en las calas de Bolnuevo.

El rodaje de la adaptación de Netflix en colaboración con Plano a Plano, que se desarrolló entre el 2 y el 19 de junio del año pasado, también contó con el Hotel Bahía, un supermercado y varias carreteras entre Mazarrón y Lorca como escenarios de la trama, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "desde que la productora Plano a Plano contactó con nosotros para el rodaje, nos pusimos a su servicio facilitándole escenarios a sus localizadores y haciendo un seguimiento exhaustivo para agilizar todos los permisos en coordinación con la 'film office' de Mazarrón. Será a finales de agosto cuando podamos ver en Netflix esta miniserie en la que los escenarios de la Región son protagonistas".

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Además, Netflix España ya ha hecho públicas las primeras imágenes de la miniserie 'Toda la verdad sobre mis mentiras' en su canal de YouTube.

El equipo y Plano a Plano 'Toda la verdad sobre mis mentiras' está protagonizada por Daniel Ibáñez ('La novia gitana', 'Segundo premio'), Itziar Manero ('Manual para señoritas', 'Las chicas están bien'), Ricardo Gómez ('La Suerte: una serie de casualidades', 'Cuéntame cómo pasó'), Brays Efe ('Paquita Salas', 'Tengo que morir todas las noches'), Lucía de la Fuente ('Tóxico', 'Las brujas de Zugarramurdi') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste'), entre otros.

La adaptación de Netflix en colaboración con Plano a Plano de la novela homónima cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

En cuanto a Plano a Plano, es una productora líder en ficción española con una fuerte proyección internacional, presidida por César Benítez y parte de ITV Studios desde 2025. Está avalada por éxitos globales como 'Un cuento perfecto', 'Valeria', 'El Príncipe' o 'Toy Boy', y colabora con las principales cadenas y plataformas de 'streaming'.

Su expansión se apoya en la coproducción internacional y el cine, destacando su primer largometraje, 'La Tregua', nominado al Goya y estrenado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.