Los ministerios de Transformación Digital y Defensa firman en Murcia un acuerdo para formar a unos 2.000 militares

El acto ha tenido lugar en la Delegación de Defensa en Murcia, donde la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha recibido la Gran Cruz del Mérito Militar

El programa de formación se enmarca en el Plan Nacional de Competencias Digitales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Defensa han suscrito un acuerdo que permitirá formar en competencias digitales a 1.903 miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo personal de tropa y marinería, reservistas de especial disponibilidad y profesorado de centros docentes militares.

El objetivo del acuerdo es dotar al personal militar de las habilidades digitales necesarias para afrontar los retos de la defensa en el siglo XXI, contribuyendo así a consolidar unas fuerzas armadas modernas y alineadas con las demandas de la ciudadanía. Para ello, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública transferirá seis millones de euros al Ministerio de Defensa, que se encargará de poner en marcha un Programa de Capacitación en Competencias Digitales.

La iniciativa se enmarca en la Inversión 3 del Componente 19 'Plan Nacional de Competencias Digitales' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, y contribuirá al cumplimiento de uno de sus objetivos, que prevé la formación de 300.000 personas en competencias digitales para el empleo antes de junio de 2026.

Los cursos se estructurarán en torno al Marco Europeo de Competencias Digitales DigComp 2.2, abarcando cinco áreas clave: búsqueda y gestión de información y datos; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad; y resolución de problemas. Cada acción formativa tendrá una duración mínima de 150 horas y se organizará en distintos niveles para adaptarse a las necesidades del personal militar.

Además, el programa mantendrá los contenidos actualizados y contará con la estructura docente necesaria para garantizar una formación práctica y orientada a la empleabilidad, prestando especial atención a los militares de tropa y marinería con compromiso temporal en las Fuerzas Armadas.

Con esta medida, el Gobierno "reafirma su apuesta por la digitalización como palanca de competitividad, cohesión social y seguridad nacional, alineando la defensa con los objetivos estratégicos de la Agenda España Digital 2026", han destacado fuentes del ejecutivo.

GONZÁLEZ VERACRUZ, CONDECORADA CON LA GRAN CRUZ DEL MÉRITO MILITAR

La firma del acuerdo interministerial ha tenido lugar en la Delegación de Defensa en la Región en Murcia tras el acto en el que la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha sido condecorada con la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, en reconocimiento a su compromiso con la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas españolas.

Esta distinción, que le ha sido impuesta por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destaca su contribución, desde las diferentes responsabilidades asumidas en el Gobierno de España, para facilitar el proceso de transformación digital de las Unidades Militares, de Emergencias y de Protección Civil.

Tras serle impuesta la banda, González Veracruz ha agradecido el reconocimiento destacando que "el servicio público, y eso lo saben bien en el Ejército, es la mejor manera de servir a España. Los más de veinte proyectos que he tenido el honor de poner en marcha junto con el Ministerio de Defensa, tanto desde mi anterior responsabilidad como secretaria de Estado de Telecomunicaciones, como ahora siendo secretaria de Estado de Digitalización e IA, han sido importantes para que nuestras fuerzas armadas entren de lleno en el futuro. Garantizando comunicaciones seguras, modernas, y contribuyendo a la seguridad nacional".

Por su parte, Valcarce subrayó que la concesión de la Gran Cruz del Mérito Militar a González Veracruz simboliza la unión entre la innovación digital y la defensa nacional, y reconoció en ella a una servidora pública cuya trayectoria ejemplifica cómo la ciencia, la tecnología y la política, cuando se ponen al servicio del bien común, refuerzan los valores de seguridad, libertad y progreso que inspiran a nuestras Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa reconoce así las iniciativas impulsadas por González Veracruz tanto durante su etapa como secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (desde octubre de 2022 a septiembre de 2024), como en su actual cargo como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el marco de un amplio programa para la modernización tecnológica del Ejército impulsado por el Gobierno de España, que ha movilizado más de 266 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas inversiones están permitiendo a las Fuerzas Armadas disponer de comunicaciones 5G más rápidas y seguras, además de reforzar la conectividad en centros de referencia de Defensa, diseñar estrategias de ciberseguridad más sofisticadas o avanzar programas en ámbitos de ciberseguridad o en la aplicación de la inteligencia artificial. Destacan más de una veintena de proyectos tecnológicos impulsados por los departamentos liderados por González Veracruz en materia de telecomunicaciones, la mayoría desarrollados en colaboración con el Ministerio de Defensa.

Entre ellos se encuentran el programa UNICO Sectorial 5G, Bases y Movilidad e Inteligencia, Banda Ancha Satélite, Red de Transporte de la I3D Terrena y Submarina, Cables Submarinos o Ciberseguridad Mando Conjunto del Ciberespacio y CNI, que están dotando de vanguardistas recursos a la defensa del país en cuerpos como el Ejército de Tierra, el del Aire y del Espacio, la Armada o la Unidad Militar de Emergencias.