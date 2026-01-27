El ministro Hereu se reunirá este jueves con la dirección de Sabic ante el cierre de la planta de Cartagena

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el comisionado especial para la Reindustrialización del Gobierno de España, Jaime Peris, reunidos con representantes del comité de empresa de Sabic - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reunirá este jueves en Madrid con la dirección de la planta de Sabic en Cartagena (Murcia) con el objetivo de evitar el cierre de la instalación y el despido masivo de trabajadores.

Así lo ha avanzado este martes el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, acompañado por el comisionado especial para la Reindustrialización del Ejecutivo central, Jaime Peris, tras mantener una reunión con representantes del comité de empresa de Sabic y de empresas auxiliares.

En ese encuentro, celebrado en Cartagena, han participado también las secretarias generales de UGT y CCOO en la Región de Murcia, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, respectivamente.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lucas ha explicado que "desde el primer momento, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, se han puesto al frente de esta crisis y están liderando las posibles respuestas y la búsqueda de soluciones".

En este sentido, ha criticado que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, "se resignó al cierre de la planta de Sabic en Cartagena y, por tanto, a la destrucción de miles de puestos de trabajo". "Tiró la toalla", ha lamentado.

Por otro lado, Lucas ha agradecido la presencia de Jaime Peris, comisionado del Gobierno de España para la Reindustrialización, quien ha venido a "conocer sobre el terreno la situación y reunirse con representantes sindicales de las empresas auxiliares y el Comité de Empresa de Sabic".

Para finalizar, el delegado del Gobierno ha reiterado su "compromiso personal con todos los trabajadores de Sabic y con todas las empresas auxiliares" y ha asegurado que "vamos a dar la batalla hasta el final para mantener los empleos y la actividad industrial en Cartagena".

"La comarca del campo de Cartagena y la Región de Murcia necesitan mantener la actividad industrial", ha insistido Lucas, que ha remarcado que su objetivo es "doble" porque, además de garantizar la actividad en la planta y evitar los despidos, persigue "propiciar alternativas de reindustrialización para la zona".

Por su parte, Jaime Peris ha asegurado que el Gobierno de España "va a aplicar en este caso, igual que en otros, la lucha contra la deslocalización de la empresa", y ha incidido en que el objetivo es que la regulación de empleo que podría producirse "no se quede simplemente en un tema laboral, sino que la empresa asuma el compromiso de la reindustrialización".

Tras la reunión, el comisionado ha destacado que "lo importante sería en los próximos meses poder trabajar conjuntamente con todos los agentes" implicados, con el fin de que la zona industrial de Cartagena "no se vea mermada".

Peris ha recalcado que "la autonomía estratégica para España y Europa supone la defensa de sectores estratégicos como la química". "No queremos que nadie se vaya de España", ha enfatizado Peris, para quien uno de los objetivos es que, si hay nuevos inversores, "poder ofrecer las potencialidades que ofrecen los trabajadores cualificados de la zona".

"Y eso es un proceso prácticamente que iniciamos ahora, por lo tanto, va a haber mucho seguimiento y esperemos que haya mucha negociación para que esto no sea un cierre con un trauma para el sector y para la empresa", ha concluido el comisionado.