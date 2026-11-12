Miriam Guardiola (PP) acusa a Martínez Salmerón (PSOE) de "hipocresía" por su voto sobre los decretos de vivienda

La diputada regional del Partido Popular, Miriam Guardiola - PPRM

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular y candidata al Congreso por la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha acusado este jueves al diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón de "hipocresía y falsedad" por votar a favor de los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso mientras, según ha afirmado, "se enriquece con los desahucios y fondos buitre".

Guardiola, que ha asistido a la votación, se ha preguntado "cómo es posible que el señor Martínez Salmerón no haya seguido los pasos de la portavoz socialista Mínguez, la 'buitre consorte', y no haya dimitido todavía" y "cómo es posible que se atreva a ir a la Diputación Permanente a votar justo lo contrario de lo que hace".

"La falsedad del señor Salmerón no tienen límites, y retrata a la perfección la hipocresía del Partido Socialista: dicen una cosa y hacen la contraria, hacen demagogia con lo que ellos mismos llaman 'fondos buitre' y a la hora de la verdad se lucran con los desahucios", ha señalado.

La diputada también ha recordado que, según ha afirmado, Martínez Salmerón no declaró ante el Congreso su empresa, valorada en un millón de euros, porque, "según él, se le olvidó hacerlo". "Encima de engañarnos y de actuar con el cinismo propio del 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago', nos toman por tontos", ha apostillado.

Asimismo, Guardiola ha preguntado "si tienen algo que decir el señor Lucas, que también votó en contra del Trasvase en el Congreso, o los candidatos del PSOE de la Región". Sobre el dirigente socialista, ha asegurado que "ha decidido atar su futuro político al de un personaje que ha hecho de los desahucios y la defensa de los rentistas y grandes tenedores su lucrativa forma de vida".

La candidata del PP ha recordado que hace tres semanas su partido exigió el cese de Martínez Salmerón y ha afirmado que siguen esperando que Lucas "fuerce su dimisión". A su juicio, el voto del diputado socialista era necesario para sacar adelante los decretos en la Diputación Permanente.

Por último, Guardiola ha criticado las políticas de vivienda del Gobierno central, que ha calificado de "intervencionistas", y ha defendido que el PP plantea "medidas reales y eficaces". En este sentido, ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo aumentará la construcción de viviendas "hasta un millón", facilitará la compra a los jóvenes mediante rebajas fiscales y avales hipotecarios y devolverá "seguridad jurídica al alquiler".