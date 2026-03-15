La modernización del Puerto de Cartagena refuerza la competitividad logística de la Región

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, se reúne con el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, con motivo de su incorporación al Consejo de Administración de la entidad - CARM

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destaca la importancia de la modernización del Puerto de Cartagena para reforzar la competitividad logística de la Región de Murcia, con actuaciones dirigidas a mejorar sus infraestructuras y optimizar los servicios que se prestan a los operadores.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, con motivo de su incorporación al Consejo de Administración de la entidad, donde conoció el estado de las principales inversiones que se están ejecutando en el recinto portuario.

García Montoro destacó que "el Puerto de Cartagena es un motor fundamental de la economía regional y una pieza estratégica en las cadenas logísticas nacionales e internacionales". En este sentido, subrayó que "su actividad impulsa la industria, el comercio exterior y los servicios logísticos, además de generar miles de empleos directos e indirectos en la Región".

"La modernización de las dársenas del Puerto de Cartagena contribuye a mejorar la eficiencia logística y a reforzar la competitividad del tejido exportador de la Región", apuntó el responsable regional, que añadió que "es fundamental seguir avanzando en actuaciones que permitan ofrecer a las empresas de la Región servicios portuarios más ágiles y eficientes".

Durante la visita institucional, ambos responsables recorrieron los muelles de Santa Lucía y San Pedro, donde la Autoridad Portuaria ejecuta diversas inversiones. Entre ellas, destaca la próxima puesta en servicio del nuevo Puesto de Control Fronterizo, que triplicará el número de puertas de inspección, pasando de cuatro a catorce, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y reforzar la seguridad y trazabilidad de las exportaciones, además de contemplar una ampliación de plantilla.

El consejero también puso en valor la apuesta del Puerto de Cartagena por anticiparse a los retos de la transición energética y la sostenibilidad, con iniciativas como la electrificación de muelles, el impulso de biocombustibles y la incorporación de criterios ambientales en su estrategia de desarrollo, hasta convertirse en el primer puerto del mundo en incorporarse a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

AMPLIACIONES PORTUARIAS ESTRATÉGICAS

El consejero reiteró la prioridad que el Gobierno regional otorga a las grandes ampliaciones portuarias recogidas en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia, entre ellas la nueva dársena de El Gorguel y la futura Terminal Polivalente de Barlomar.

García Montoro señaló que "estas actuaciones son fundamentales para ampliar la capacidad del Puerto de Cartagena, atraer nuevos tráficos y fortalecer el posicionamiento logístico de la Región en el arco mediterráneo", y remarcó la necesidad de que el Gobierno central impulse su tramitación para hacerlas realidad cuanto antes.