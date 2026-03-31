El Moño Solidario volverá a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El evento Moño Solidario, que se celebrará en la plaza de Julián Romea los días 5 y 6 de abril recaudará un año más fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer y a AFACMUR.

El acto de presentación ha contado con la participación del concejal de Turismo, Comerci y Consumo, Jesús Pacheco, así como de la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, junto a representantes de la Peña Huertana San Isidro-La Panocha y de la Junta de Distrito Centro-Oeste, entidades organizadoras de esta iniciativa que se ha consolidado como una cita previa imprescindible al Bando de la Huerta, según han informado desde el Consistorio.

Personas voluntarias elaborarán los tradicionales moños de picaporte huertanos a cambio de una aportación solidaria de 10 euros. La actividad se desarrollará el domingo 5 de abril, en horario de tarde de 17.00 a 20.00 horas, y el lunes 6 de abril, de 9.00 a 14.00 horas, en la plaza de Julián Romea, con el objetivo de superar tanto la participación como la recaudación alcanzada en la pasada edición.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "el Moño Solidario es un claro ejemplo de cómo Murcia sabe preservar sus tradiciones al tiempo que las pone al servicio de causas solidarias", y ha señalado que "este evento contribuye a dinamizar la ciudad en unas fechas tan señaladas como las Fiestas de Primavera, al tiempo que apoya la investigación y la atención a personas afectadas por el cáncer".

Asimismo, ha querido agradecer "la implicación de las entidades organizadoras, del voluntariado y de todas las personas que hacen posible que esta iniciativa siga creciendo año tras año".

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha subrayado que estas iniciativas "reflejan el compromiso social de Murcia y la capacidad de la ciudadanía para implicarse en causas que mejoran la vida de muchas personas", y ha animado "a todas las murcianas y murcianos a participar, ya sea colaborando como voluntarios o acercándose a realizar su aportación solidaria".

El presidente de la Junta de Distrito Centro-Oeste de Murcia, David San Nicolás, ha explicado que se ha creado una app con la que poder compartir esta iniciativa subiendo una foto con un moño y un arreglo floral prediseñado.

Durante el acto también se ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana, especialmente a aquellas personas que deseen colaborar como voluntarias en la elaboración de los moños, destacando que no es necesario contar con experiencia previa, ya que cualquier ayuda es bienvenida.