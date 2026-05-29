Un motorista resulta herido grave en un accidente con una furgoneta en Lorca

Lugar del accidente - 1-1-2

LORCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 63 años ha resultado herido grave al verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340A, avda de Granada, a la entrada del Cementerio de San Clemente, en Lorca, según ha informado el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 10.01 horas. Hasta el lugar se han desplazado una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y Guardia Civil. También se ha informado a Policía Local de Lorca.

Los sanitarios del 061 han atendido y estabilizado al herido, que presentaba conmoción cerebral, y lo han trasladado al Hospital Rafael Méndez de Lorca.