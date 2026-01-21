Moyca integra una aplicación para digitaliza los muestreos de calidad de su uva de mesa

Un momento del proceso del control de calidad de la uva de Moyca - PORTAVOZ

Moyca, empresa especializada en uva de mesa sin semillas, ha integrado en su departamento de Calidad una aplicación que captura y analiza datos en tiempo real, lo que permite que el 100% de los muestreos de la fruta se realicen de forma automática.

La utilización de esta app aumenta la eficiencia operativa, reduce los tiempos de respuesta y afianza la trazabilidad de cada pedido, permitiendo a los clientes tener un control absoluto sobre el estado del producto, según han informado fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

"Esta herramienta consolida aún más el alto nivel de tecnificación e industrialización de los procesos operativos de Moyca", han indicado. Los controles de calidad están presentes desde el manejo agronómico en el campo hasta la última caja expedida, con un equilibrio claro entre rigor técnico y atención personalizada.

La responsable de calidad, Carmen Caballero, ha enfatizado el valor de esta aplicación, que "refuerza nuestra capacidad de anticipación y control en campañas cada vez más exigentes y nos ayuda a cumplir con las especificaciones establecidas para cada pedido".

CONEXIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS

El departamento de Calidad de Moyca es fundamental en la operativa de la firma. Esta área tiene contacto diario con otros ámbitos como Producción, Operaciones, Logística y Comercial para asegurar la coherencia técnica en cada etapa del proceso.

En concreto, los profesionales que lo integran participan en planificación de cosechas, asignación de lotes, flujos de almacén y seguimiento hasta destino, entre otras actividades. Esto permite reducir al mínimo las incidencias, manteniendo siempre los altos estándares que la firma exige en las uvas que pone en el mercado.