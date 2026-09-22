Muere el conductor de una furgoneta tras colisionar con un camión en la RM-15, en Mula - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MULA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha muerto este martes tras colisionar la furgoneta que conducía con un camión en la autovía RM-15, a la altura del embalse de La Cierva, en Mula, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia.

El accidente se produjo sobre las 10.59 horas, cuando el '1-1-2' ha recibido varias llamadas alertando de la colisión y de que el conductor de la furgoneta podía encontrarse gravemente herido y atrapado en el interior del vehículo. El conductor del camión, por su parte, resultó ileso.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

A su llegada, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor de la furgoneta y certificaron su fallecimiento. Los bomberos del CEIS tuvieron que intervenir para rescatar el cuerpo del interior del vehículo.