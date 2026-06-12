Muere un hombre aplastado por una retroexcavadora en una empresa de máquina agrícola en Lorca (Murcia)

Servicios de emergencia no han podido salvar a un hombre que ha muerto aplastado por una máquina retroexcavadora en una empresa dedicada a la reparación de maquinaria agrícola en la diputación de Tercia, en Lorca - CEIS RM

LORCA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este viernes tras ser aplastado por una máquina retroexcavadora mientras se encontraba en las instalaciones de una empresa dedicada a la reparación de maquinaria agrícola, situada en la diputación de Tercia, dentro del término municipal de Lorca, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha comenzado a recibir las primeras llamadas de alerta a las 13.03 horas.

Los testigos del suceso han reclamado con urgencia asistencia sanitaria para un operario al que se le había caído encima una máquina pesada y que permanecía malherido e inconsciente en el suelo.

De inmediato, la sala del 061 ha movilizado hacia el lugar a una Unidad Móvil de Emergencias (UME), al tiempo que se daba el aviso a los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, ante la información de que el afectado se encontraba atrapado por la estructura y en parada cardiorrespiratoria.

A la llegada de las dotaciones de rescate y de los servicios sanitarios, el accidentado ya había logrado ser liberado por sus propios compañeros de trabajo.

Los facultativos de la UME han iniciado rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada para tratar de revertir la situación. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencias desplegados en la zona, el trabajador ha terminado falleciendo debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El incidente ha sido puesto en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.