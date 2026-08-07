Muere un joven y otros dos hombres resultan heridos en un accidente de tráfico en la RM-3, en Mazarrón

MAZARRÓN (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Un joven ha fallecido y otros dos hombres, de 18 y 30 años, han resultado heridos este viernes en un accidente de tráfico registrado en la salida 21 de la autovía RM-3 (Mazarrón-Totana), a la altura de la urbanización Country Club, en el término municipal de Mazarrón, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas sobre las 6.41 horas en las que se alertaba de que un turismo se había salido de la vía y había colisionado contra la valla de protección.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias y una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Mientras era atendido por los sanitarios, uno de los ocupantes del vehículo, un varón joven cuya edad no ha sido precisada, sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que motivó la movilización de una Unidad Móvil de Emergencias. Pese a las maniobras de reanimación, los sanitarios no pudieron salvar su vida.

Los otros dos ocupantes del turismo, de 18 y 30 años, fueron estabilizados y trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena con heridas que, en principio, no revisten gravedad.