Mueren 34 trabajadores en accidente laboral hasta noviembre en la Región de Murcia, 16 más que en 2024

Obreros trabajando en unas obras - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID/MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 trabajadores fallecieron en accidente laboral entre enero y noviembre en la Región de Murcia, 16 más que en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes.

Del total de decesos registrados en la Región, 25 tuvieron lugar durante la jornada laboral y nueve 'in itínere', esto es, al ir o al volver del lugar de trabajo. Un total de 31 fue de asalariados y el resto, tres, de trabajadores por cuenta propia.

El número de accidentes con resultado de baja en la comunidad ascendió a 19.981 en los primeros once meses del año.

La actividad económica que acumuló un mayor número de siniestros durante la jornada laboral en la Región fue la relacionada con la industria manufacturera (4.161), seguida de la agricultura y la ganadería (2.702), la construcción (2.355) y el comercio (2.114).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, un total de 686 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los once primeros meses de 2025, lo que supone 55 menos que en igual periodo de 2024 (-7,4%).

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-noviembre de 2025 se produjeron por infartos y derrames cerebrales (233), golpes por la caída de un trabajador (92), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (81) y accidentes de tráfico (65), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 8,2% hasta noviembre de 2025 tras registrarse 550 fallecidos, 49 menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 4,2%, hasta un total de 136 fallecidos, seis menos que entre enero y noviembre de 2024.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 242, con un descenso del 19,1% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 46 trabajadores, 16 menos que hasta noviembre de 2024, e industria, con cuatro siniestros menos, hasta los 106 fallecidos.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con un avance del 21,9%, hasta los 156 trabajadores fallecidos.

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta noviembre un 10,2%, con descensos del 21,1%, 26,8% y 5,2% en servicios, agricultura e industria, respectivamente, pero con un incremento del 18,2% en construcción.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,5% en los once primeros meses del año pasado, hasta un total de 574.846, de los que 491.634 se produjeron en el centro de trabajo (-2,1%) y 83.212 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 2,5%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 3.435 hasta noviembre de 2025, un 1,5% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 8,9%, hasta los 874.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 2,1%, hasta un total de 487.649, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 2,6%, hasta los 82.202.

631 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 55 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 686 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral entre enero y noviembre del año pasado, 631 eran asalariados, 48 menos que en igual periodo de 2024 (-7,1%), mientras que 55 fallecidos eran trabajadores autónomos, siete menos que en el mismo periodo de 2024 (-11,3%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta noviembre del año pasado 26.303 accidentes laborales con baja, un 13,8% menos que en igual periodo de 2024, con 24.408 siniestros en jornada de trabajo (-14,4%) y 1.895 accidentes 'in itínere', un 5,1% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, entre enero y noviembre del año pasado se notificaron 503.493 accidentes sin baja laboral, un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2024.