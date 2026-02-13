Mueren 37 trabajadores en accidente laboral en 2025 en la Región de Murcia, 16 más que el año anterior

Archivo - Obreros - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 trabajadores fallecieron en accidente laboral en 2025, 16 más que en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Del total de decesos registrados en la Región el pasado año, 28 tuvieron lugar durante la jornada laboral y 9 'in itínere', esto es, al ir o volver del lugar de trabajo. En concreto, 34 de los trabajadores fallecidos eran asalariados y el resto, tres, autónomos.

El número de accidentes con resultado de baja en la Región de Murcia en 2025 ascendió a 21.523, 202 menos que en el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 21.725.

La actividad económica que acumuló un mayor número de siniestros durante la jornada laboral en la comunidad fue la relacionada con la industria manufacturera (4.465), seguida de la agricultura y la ganadería (2.880); la construcción (2.513) y el comercio (2.284).