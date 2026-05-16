La Muestra de Cine LGTBIAQ+ llega del 15 al 24 de mayo a Murcia y Cartagena con películas y debates de actualidad - NO TE PRIVES

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Regional y el Colectivo No Te Prives organizan la XX Muestra de Cine LGTBIAQ+, que se celebra del 15 al 24 de mayo. La Filmoteca Francisco Rabal de Murcia y su sede en Cartagena contarán con una programación diversa y reivindicativa.

La muestra contará con una cuidada selección de grandes clásicos y películas recientes que abordan distintas realidades del colectivo LGTBIAQ+, generando a su vez un espacio de encuentro, diálogo y participación para personas del colectivo y aliadas.

El objetivo es seguir fomentando una cultura cinematográfica crítica y comprometida con la diversidad, los afectos y las luchas de las disidencias sexuales y de género.

Entre las proyecciones más destacadas, podremos ver la laureada 'La misteriosa mirada del flamenco', una deliciosa cinta chilena que pone el foco en la familia elegida, tan importante en el colectivo LGTBI. 'Pillion' es uno de los platos fuertes de este ciclo. La obra británica cuenta la historia de una pareja homosexual con una relación fuera de la norma.

Asimismo, se exhibirán clásicos como 'Pink Flamingos' (John Waters, 1972), 'Víctima' (Basil Dearden, 1961) y 'Philadelphia' (Jonathan Demme, 1993). También hay cabida para el género documental con 'Andy Warhol: American Dream' y 'Sidosa', un documental del popular Eduardo Casanova que aborda la visibilidad de las personas con VIH.

Por otro lado, varias películas de este ciclo exploran las relaciones lésbicas: 'Polarized' y 'La cronología del agua' son dos de los títulos más esperados. El ciclo lo completan 'The mattachine family' y 'Pride'.

Paralelamente, en la sala B de la Filmoteca tendrá lugar una serie de mesas redondas, organizadas por No Te Prives sobre Chemsex (viernes 15, 18.00), Intersexualidades (lunes 18, 19.00), Salud mental LGTBI+ (martes 19, 19.00) y Discapacidad y colectivo LGTBI+ (miércoles 20, 18.30). En estos coloquios contaremos con profesionales de cada uno de estos ámbitos que compartirán sus conocimientos. A continuación se generará un debate en el que el público podrá participar.

La Muestra de Cine LGTBIAQ+ cumple así 20 ediciones como un espacio donde el cine se convierte en herramienta de transformación, denuncia, cuidado y construcción colectiva de narrativas que cuestionan lo establecido y celebran la diversidad en todas sus expresiones.

La programación completa, horarios y detalles sobre los coloquios están disponibles en las redes sociales y canales oficiales de las entidades organizadoras: la programación a través de la Filmoteca Regional de Murcia; y las mesas temáticas, a través del Colectivo No Te Prives.