Los municipios con Bienes de Interés Turístico tendrán acceso preferente a las acciones de promoción de la Comunidad

Archivo - Un frutal en floraciónen Cieza - Javi Carrión - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de la Región de Murcia que cuenten con recursos declarados Bien de Interés Turístico tendrán acceso preferente a las acciones de promoción turística impulsadas por la Comunidad Autónoma, según ha explicado este miércoles en una sesión de control en la Asamblea Regional la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa.

Conesa ha dado a conocer este aspecto de la nueva Ley de Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia durante una interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular sobre esta nueva figura de reconocimiento y promoción. "La declaración como Bien de Interés Turístico va a permitir que los ayuntamientos participantes tengan un acceso preferente a las acciones de promoción turística que están impulsadas por la Comunidad Autónoma", ha señalado Conesa.

El objetivo, según ha explicado, es proporcionar mayor visibilidad a los recursos locales y reforzar su presencia dentro de la oferta turística regional. "Mayor promoción significa más conocimiento, más visitantes, más oportunidades y, por lo tanto, más economía local", ha afirmado.

La nueva figura permitirá reconocer recursos turísticos más allá de las Fiestas de Interés Turístico Regional, incluyendo elementos vinculados con la gastronomía, itinerarios culturales, religiosos o espirituales, paisajes singulares, tradiciones artesanas y acontecimientos capaces de atraer visitantes durante todo el año.

Conesa ha citado como ejemplos de recursos susceptibles de ponerse en valor la marinera, el café asiático de Cartagena, el pastel de carne, los crespillos, las floraciones o el Camino de la Cruz de Caravaca. Además, ha precisado que la declaración no será automática y que los candidatos tendrán que cumplir una serie de requisitos relacionados con su trayectoria, continuidad, originalidad, atractivo turístico y repercusión. También deberán contribuir a proyectar una imagen positiva de la Región y respetar sus valores fundamentales y diversidad cultural. "Estamos ante una figura que es rigurosa, que es seria y que está dotada de garantías", ha indicado Conesa, que ha defendido que la finalidad última es convertir los elementos distintivos de los municipios en recursos capaces de atraer visitantes y generar actividad económica.

TURISMO MÁS ALLÁ DE LAS FIESTAS

La titular de Turismo ha explicado que hasta ahora la Región disponía de una figura consolidada, las Fiestas de Interés Turístico Regional, pero carecía de un reconocimiento específico para otros recursos con capacidad de atracción turística. La nueva ley amplía ese ámbito para "identificar, reconocer y promocionar" elementos que forman parte de la identidad regional y que, según Conesa, pueden contribuir a diversificar la oferta, desestacionalizar el turismo y distribuir la actividad entre más municipios.

Por su parte, la diputada del PP Mari Ángeles Román ha defendido que la nueva figura puede contribuir a que los visitantes descubran recursos menos conocidos de la Región y favorecer que la actividad turística llegue a más lugares y épocas del año. Román ha señalado que el reto no consiste únicamente en conseguir que un recurso sea declarado de interés turístico, sino en que posteriormente ese reconocimiento se traduzca en promoción, visitantes y actividad económica para los municipios.

La parlamentaria ha defendido también la capacidad de la nueva ley para impulsar la desestacionalización y ha puesto como ejemplo que un visitante que llegue a Mazarrón durante el verano pueda encontrar motivos para regresar en febrero, o que quien viaje atraído por la costa termine conociendo municipios del interior.