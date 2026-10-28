Municipios de la Región se suman al minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de la Región de Murcia se han adherido a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar este miércoles, a las 20.00 horas, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y en solidaridad con sus familiares y allegados.

Entre los municipios que han anunciado su participación figuran Murcia, Cartagena, La Unión, Caravaca de la Cruz, Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar, Blanca, Lorca, Yecla, Cehegín y Archena, entre otros. No se descarta que más localidades de la Región se incorporen a la convocatoria a lo largo del día.

Por su parte, el presidente del Gobierno regional ha anunciado que asistirá al acto convocado en la plaza del Ayuntamiento de Murcia. "La Región de Murcia se suma a esta convocatoria para expresar, públicamente, el dolor por esta nueva tragedia que nos ha conmocionado a todos", ha señalado en la red social 'X'.

Los actos se celebrarán frente a las casas consistoriales, según han ido anunciando los ayuntamientos.