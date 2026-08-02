Un mural de 190 m2 en el IES José Planes conciencia al alumnado contra el acoso escolar y el abuso de las redes sociales

El grafiti ha sido realizado por el artista murciano Jota López, inspirado en la novela 'Redes', de Eloy Moreno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El IES José Planes ya luce un gran mural de cerca de 190 metros cuadrados que contribuirá a sensibilizar al alumnado sobre el acoso escolar y el uso responsable de las redes sociales. El grafiti ha sido realizado por el artista murciano Jota López, inspirado en la novela 'Redes', de Eloy Moreno, y constituye un nuevo recurso educativo para promover la convivencia positiva y permanecerá como un mensaje permanente de rechazo a cualquier forma de violencia entre iguales.

La obra, elaborada a partir de la colaboración de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía y la Oficina Municipal del Grafiti, está formada por dos composiciones distribuidas en la fachada lateral del centro educativo, de 6,5 metros de ancho y entre 9 y 11 metros de altura cada una, para cuya ejecución el artista ha empleado alrededor de 200 sprays y 25 litros de pintura.

La intervención artística se completará al inicio del próximo curso con la participación del alumnado del instituto, que pintará junto al autor una frase extraída de la novela, 'La vida es eso que pasa mientras miras tu móvil', convirtiendo así el proyecto en una creación colectiva con la participación de los estudiantes del instituto y vinculada a la educación en valores.

"Este mural es un mensaje permanente dirigido a toda la comunidad educativa para recordar que el respeto, la empatía y el uso responsable de las redes sociales son la mejor herramienta para prevenir el acoso escolar. Queremos que el alumnado lo sienta como algo propio y que participe también en su creación, porque construir una convivencia positiva es una responsabilidad de todos", ha valorado concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

La edil ha recordado que "desde el Ayuntamiento trabajamos durante todo el año para ofrecer a los centros educativos recursos que ayuden a prevenir cualquier forma de violencia entre iguales. La sensibilización, la educación emocional y la participación activa de los jóvenes son fundamentales para crear entornos escolares más seguros e inclusivos".

UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA DESARROLLADA DURANTE TODO EL CURSO

Esta actuación forma parte de la estrategia que la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía desarrolla de manera continuada para prevenir el acoso escolar y fomentar la convivencia positiva en los centros educativos a través del programa municipal #MurciaMiCiudadEnseña y de la Red Temática 'ConVIVENCIAS en positivo', que Murcia lidera en el marco de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.

Durante el curso 2025-2026, más de 2.000 alumnos de más de 40 centros educativos del municipio han participado en el III Encuentro Intercentros contra el Acoso Escolar, eje vertebrador de un programa que ha combinado actividades de sensibilización, formación y participación dirigidas al alumnado, las familias y el profesorado.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan los clubes de lectura #NadieInvisible y #CreoREDES, en los que cerca de 600 estudiantes de doce institutos han trabajado las novelas de Eloy Moreno para reflexionar sobre el acoso escolar, el ciberacoso y el uso responsable de las redes sociales. Como complemento, la Policía Nacional impartió charlas sobre seguridad digital en distintas bibliotecas municipales dirigidas al alumnado participante.

La programación también ha incluido el cinefórum 'La ciencia en la gran pantalla', en el que participaron 417 estudiantes de ocho centros educativos para analizar los riesgos del entorno digital y promover relaciones saludables, así como los talleres 'Mejor sin Violencia - Aprende a Convivir', que han llegado a 630 alumnos de Primaria y primeros cursos de Secundaria con actividades centradas en la gestión emocional, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

La estrategia municipal se ha completado con el ciclo de charlas FormACCIÓN, dirigido a las familias para ofrecer herramientas de prevención y detección temprana del acoso escolar, además del concurso de artes escénicas School Talent On Stage y el festival audiovisual #YoLoCORTO, iniciativas que han contribuido a fomentar la educación en valores y convierten al propio alumnado en agente activo de sensibilización frente al acoso escolar.

"Como ayuntamiento, mantenemos nuestra apuesta por una educación basada en la convivencia, la inclusión y el bienestar emocional. Por ello, el programa de actuaciones contra el acoso escolar es una prioridad dentro de la planificación anual de la Concejalía de Educación y desarrollamos un modelo preventivo que implica a toda la comunidad educativa y sitúa al alumnado en el centro de la construcción de entornos escolares más seguros y respetuosos", ha concluido la edil.