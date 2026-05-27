Murcia acoge una nueva edición del Congreso Más Allá con referentes del misterio, la divulgación y la ciencia

Presentación del Congreso Más Allá - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Murcia será punto de encuentro para los aficionados a la divulgación, el misterio, la ciencia y los enigmas con la celebración del XI Congreso Más Allá, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de junio en el Teatro Circo de Murcia. Los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, junto al coordinador del congreso, Antonio Pérez, han presentado el evento, que reunirá a algunos de los principales nombres nacionales e internacionales vinculados a la investigación, la comunicación y el análisis de fenómenos históricos, científicos y paranormales.

La undécima edición del congreso llega con importantes novedades, entre ellas la incorporación de la grabación en directo del podcast español 'La Posada del Cuervo', creado por Adrián Fernández y Endika Ortiz de Zárate, que se suma a la ya tradicional emisión en directo del programa 'El Colegio Invisible' de Onda Cero y Mega TV, dirigido por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, según han informado desde el Consistorio.

El congreso cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Murcia y mantiene su carácter solidario destinando todos los beneficios obtenidos a AMUPHEB, la Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia, entidad que actualmente da cobertura a cerca de 900 personas en la Región de Murcia.

"El Congreso Más Allá se ha consolidado como una cita cultural singular dentro de la programación de la ciudad, capaz de combinar divulgación, pensamiento crítico, entretenimiento y solidaridad", ha destacado Diego Avilés. En este sentido, el edil de Cultura e Identidad ha señalado que "Murcia vuelve a situarse como punto de encuentro para grandes divulgadores y comunicadores que despiertan un enorme interés social y que atraen a asistentes de toda España".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo ha puesto en valor el impacto que genera este tipo de eventos en la ciudad y ha subrayado que "congresos como Más Allá contribuyen a dinamizar la actividad turística y comercial de Murcia, atrayendo visitantes durante todo el fin de semana y proyectando la imagen de una ciudad abierta a grandes eventos culturales y divulgativos".

REFERENTES NACIONALES DEL MISTERIO Y LA DIVULGACIÓN

El congreso reunirá durante dos jornadas a reconocidos investigadores, médicos, periodistas, escritores y divulgadores especializados en historia, ciencia, antropología, fenómenos inexplicables y misterio.

Entre los principales participantes figuran nombres como Jesús Callejo, Alfonso Sánchez Hermosilla, Pedro Amorós, Aldo Linares, Laura Falcó, Antonio Pérez, José Alonso y José Enrique Campillo.

La programación arrancará el sábado 6 de junio con la conferencia 'Códigos ocultos en la literatura', a cargo de Jesús Callejo, seguida de las ponencias del doctor Alfonso Sánchez Hermosilla sobre la Síndone y de Pedro Amorós acerca de fenómenos paranormales y manifestaciones físicas inexplicables.

La jornada continuará por la tarde con la intervención de Aldo Linares y la conferencia 'Desvelando Misterios de Murcia', protagonizada por Laura Falcó y Antonio Pérez, centrada en investigaciones desarrolladas en enclaves emblemáticos de la Región.

Como complemento a las conferencias, el congreso incluirá también la ruta guiada "Murcia mágica y misteriosa", un recorrido por distintos espacios históricos del casco antiguo de la ciudad en el que los participantes descubrirán leyendas, historias y episodios poco conocidos vinculados al patrimonio murciano.

Uno de los momentos más esperados llegará la noche del sábado con la grabación en directo de 'El Colegio Invisible', que se realizará en el Teatro Circo con entrada libre hasta completar aforo y contará con la participación de Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, Jesús Ortega y Miguel Pedrero.

El domingo 7 de junio se celebrará una de las principales novedades de esta edición con la grabación en directo del podcast La Posada del Cuervo, dedicado en esta ocasión al fenómeno de la ouija y los supuestos contactos paranormales. La programación concluirá con las conferencias de los doctores José Alonso y José Enrique Campillo sobre el cerebro, la consciencia y la evolución humana.

UN CONGRESO SOLIDARIO CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL

Desde su creación, el Congreso Más Allá mantiene un carácter benéfico y se organiza sin ánimo de lucro. En anteriores ediciones, los beneficios se han destinado a entidades como ASSIDO, AFACMUR, Fundación Ambulancia del Deseo o Pediatría Solidaria, entre otras asociaciones vinculadas al ámbito sanitario y social.

Las inscripciones para asistir al XI Congreso Más Allá ya pueden realizarse a través de la página web oficial del evento: https://www.congresomasalla.com/