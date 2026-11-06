Murcia acogerá un Congreso Internacional alrededor de la figura de Jaume Plensa con presencia del artista

Archivo - Exposición 'Materia interior', de Jaume Plensa - JUANCHI LOPEZ - Archivo

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia contará en 2027 con 18.592.730 euros, lo que supone un 10% más de presupuesto que permitirá seguir apostando por el Centro de Cultura Contemporánea de la Cárcel Vieja, los Centros Culturales de las pedanías y las remodelaciones de espacios como el Casino de Espinardo o el Auditorio de Cabezo de Torres.

Para las actividades de la Cárcel Vieja se destinarán 300.000 euros. Este espacio, "el centro neurálgico de la cultura contemporánea del municipio", en palabras del concejal del área, Diego Avilés, acoge desde marzo la exposición 'Materia Interior' de Jaume Plensa. Antes de que concluya, a mediados de enero, celebrará un congreso internacional organizado junto con la Universidad de Murcia en torno a la figura, obra y pensamiento de este artista los días 13, 14 y 15, que contará con Plensa para clausurarlo.

Por su parte, los espacios museísticos municipales contarán con una dotación de más de 242.000 euros destinada a programación y mejoras, incluyendo las actividades del nuevo edificio de la Casa del Belén de Casillas. A ello se suma la actividad de otros espacios culturales y expositivos, como el Palacio Almudí.

Además, en 2027 Murcia impulsará la creación de la Red Nacional de Ciudades Barrocas, una iniciativa que situará al municipio como referente en la promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio y las manifestaciones artísticas vinculadas al Barroco en todas sus disciplinas.

En lo que respecta a los 48 centros culturales del municipio, estos contarán el próximo año con un presupuesto de 1.432.770 euros, es decir, 209.000 euros más que en 2026. "Nos va a ayudar a incrementar la actividad cultural en las pedanías", ha indicado Avilés.

También aumenta su presupuesto el área de Artes Escénicas, con un total de 1.797.000 euros, 158.000 más que el pasado año. "Hay un aumento del 10% de la demanda y hemos aumentado un 20% la oferta", ha apuntado el concejal.

La Concejalía va a contar con 623.000 euros para inversiones, un 730% más que el año pasado. Esto permitirá la reapertura del Casino de Espinardo, la remodelación integral del Auditorio de Cabezo de Torres y el inicio del Museo de la Semana Santa. Asimismo, continúan las obras del Salón de Actos del Palacio Almudí, que abrirá en la primavera de 2027 como sala de exposición bajo el nombre de Salón de Recepciones Conde de Floridablanca, así como la recuperación de la Fábrica de Harinas La Constancia como lugar de encuentro del talento joven.