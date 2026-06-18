Murcia activa la recta final de su Concurso de Proyectos Empresariales con 70.000 euros para impulsar el talento local

Constitución del jurado del XXXIV Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XXXIV Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia ha constituido formalmente el jurado encargado de evaluar las candidaturas de esta edición, en el marco de una convocatoria que cuenta con una dotación global de 70.000 euros en premios, según ha informado el Ayuntamiento.

El órgano evaluador ha quedado compuesto por 20 miembros de diversos ámbitos, entre los que figuran organizaciones empresariales, entidades de apoyo al emprendimiento, instituciones académicas, agentes sociales y representantes de los grupos políticos municipales.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado que el certamen representa "una apuesta firme del Ayuntamiento por el talento, la iniciativa empresarial y la capacidad de nuestros emprendedores para transformar ideas innovadoras en proyectos viables".

Entre las entidades que integran el jurado se encuentran la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (Amusal), la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) y la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA).

Asimismo, participan organismos como FUERM-ENAE, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), sindicatos, técnicos municipales y la empresa que obtuvo el primer premio en la anterior edición.

Los promotores defenderán sus propuestas durante la primera quincena de julio en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local de Murcia, donde dispondrán de cinco minutos para exponer su iniciativa y responder a las preguntas de los evaluadores.

La valoración de los proyectos atenderá a criterios de viabilidad técnica, comercial, económica y financiera, además de su grado de innovación, impacto social y la incorporación de principios de responsabilidad social corporativa.

Los aspirantes cuentan este año con iniciativas vinculadas a sectores emergentes como la inteligencia artificial, la gestión eficiente del agua, la tecnología de drones o la construcción modular.

Para optimizar sus presentaciones, el Ayuntamiento y Croem organizan un taller de preparación de 'pitch' empresarial los días 22 y 26 de junio en el Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM), impartido por el experto Juan Martínez López.

La presente convocatoria establece tres galardones principales de 12.500, 10.500 y 8.000 euros, respectivamente. A estos se añaden cuatro premios especiales de 6.000 euros para las categorías de Promoción de la Identidad Murcia, Empresa Joven, Economía Verde y Circular e Innovación Tecnológica, junto a cinco accésits de 3.000 euros.

Los proyectos ganadores recibirán, además del incentivo económico, becas formativas concedidas por ENAE Business School para potenciar su capacitación empresarial.