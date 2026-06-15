Murcia alcanzó en 2025 un impacto económico de más de 55 millones de euros por el turismo de reuniones

Presentación del Estudio de Reuniones del municipio - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Murcia registró en 2025 un impacto económico directo de 55,6 millones de euros por el turismo de reuniones, lo que supone un incremento del 24,1% respecto al año anterior, según el Estudio de Reuniones del municipio presentado este lunes.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, acompañados por representantes de la Oficina de Congresos de Murcia Convention Bureau, han señalado "el excelente momento que atraviesa la ciudad como destino para el turismo de reuniones", según han informado desde el Consistorio.

El informe confirma además un notable crecimiento de la actividad congresual, con 1.209 reuniones profesionales celebradas -congresos, convenciones, jornadas, seminarios y simposios-, un 16,5% más que en 2024, que reunieron a 165.715 asistentes, un aumento del 4,4%.

En este sentido, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que "lo que hace esta información y esta cifra récord es consolidarnos como un destino turístico atractivo, preparado y también competitivo en todo el territorio nacional y también europeo".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha señalado que "el turismo MICE se ha convertido en uno de los principales motores de dinamización económica del municipio. Cada congreso o convención repercute directamente en nuestros hoteles, restaurantes, comercios, empresas de servicios y oferta cultural, además de contribuir a reducir la estacionalidad turística y atraer visitantes de alto valor añadido".

NOTABLE CRECIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL

El estudio refleja un fuerte dinamismo del mercado nacional, con un aumento del 76,4% en el número de reuniones y un crecimiento del 94,1% en asistentes procedentes de otras comunidades autónomas, que alcanzan los 58.406 delegados.

En paralelo, el turismo internacional muestra también una evolución muy positiva, con un incremento del 102,1% en asistentes extranjeros, lo que prácticamente duplica su volumen respecto al ejercicio anterior.

Por tipología de eventos, las jornadas, seminarios y simposios continúan liderando la actividad, aunque destacan especialmente las convenciones empresariales, que crecen un 48,9%, reflejando la fortaleza del tejido económico y corporativo de la ciudad. Los sectores médico-sanitario y económico-comercial siguen siendo los principales motores del segmento.

EFECTO DESESTACIONALIZADOR DEL TURISMO MICE

El informe subraya la elevada rentabilidad del turismo de reuniones, con una estancia media de tres días y un gasto diario que alcanza los 268 euros en establecimientos de cuatro estrellas, con un impacto directo en hoteles, restauración, comercio, transporte, producción audiovisual y oferta cultural.

Asimismo, el segmento MICE contribuye de forma decisiva a la desestacionalización turística, concentrando su actividad principalmente en primavera y otoño, con especial intensidad en los meses de marzo, mayo, septiembre y octubre, lo que permite mantener un flujo constante de visitantes durante todo el año.