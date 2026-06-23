Murcia amplía a 97 las escuelas de verano de Servicios Sociales y refuerza los recursos de conciliación para familias

Presentación de las escuelas de verano impulsadas por el Área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha ampliado para este año a 97 las escuelas de verano impulsadas por el Área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, lo que supone un incremento de 15 centros respecto al ejercicio anterior, según ha informado el Consistorio capitalino.

La programación estival, presentada por los ediles de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y Deportes, Miguel Ángel Noguera, ofertará un total de 2.500 plazas dirigidas a niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

A esta oferta principal se añaden 112 plazas para campamentos fuera del término municipal y otras 900 disponibles en los Centros de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

Bajo el lema 'Una ola de capacidades', las actividades de esta edición se centrarán de forma transversal en promover el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, enfocado en los derechos de los menores con discapacidad.

Torres ha destacado que estos espacios constituyen "un recurso fundamental para muchas familias", además de funcionar como entornos educativos donde trabajar "valores, hábitos saludables, inclusión y participación".

Para el desarrollo transversal del proyecto colaboran de forma conjunta las áreas municipales de Servicios Sociales, Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Salud.

Por su parte, el edil Miguel Ángel Noguera ha informado de que los participantes dispondrán de pabellones e instalaciones deportivas y podrán realizar actividades acuáticas en ocho piscinas municipales durante las mañanas de los miércoles del mes de julio.

En total, la planificación se desplegará en 50 centros educativos, nueve centros culturales y tres centros juveniles, apoyados por siete comedores escolares y otros recursos del municipio.

REFUERZO EN DISCAPACIDAD Y MODALIDADES

Como novedad en esta campaña, el Área de Servicios Sociales ha promovido una acción formativa específica en la que han participado 30 profesionales de 12 entidades gestoras, con la colaboración de organizaciones como Talentismo, Assido, Amaim, Plena Inclusión y la ONCE.

Paralelamente, el Consistorio ha dispuesto un sistema de ayudas económicas individuales para cubrir alimentación, material y transporte de menores en situación de especial vulnerabilidad.

La oferta se estructura en diversas modalidades para adaptarse a las necesidades del territorio: 33 escuelas organizadas directamente por Servicios Sociales (PAI) con más de 1.000 plazas; siete escuelas en coordinación con CaixaProinfancia; 47 escuelas gestionadas de forma directa por este mismo programa para atender a 970 menores, junto a 30 campamentos para 300 participantes; y 12 centros correspondientes al nuevo 'Proyecto 13-17', dirigido a 150 adolescentes.

Se suman las iniciativas de voluntariado en Jesús María y Santiago y Zaraiche, una escuela de Acción Preferente en Los Rosales con 80 plazas en coordinación con Cáritas, y 112 plazas de campamentos externos en Agost y Los Alcázares.

ESPACIOS SIN HUMO Y CAMPAÑA ANTE EL ECLIPSE SOLAR

Las escuelas municipales incorporarán este año, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, una campaña de promoción de la salud centrada en el fomento de espacios sin humo y sin aerosoles para prevenir el tabaquismo y el uso de vapeadores.

Asimismo, se realizarán acciones de sensibilización para la prevención del cáncer de piel, difundiendo recomendaciones sobre protección solar, hidratación y limitación de la exposición en las horas centrales del día.

Por último, en el marco de la programación, los menores participantes recibirán gafas homologadas y material divulgativo para la observación segura del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, fecha en la que la Luna ocultará el 98,3% del disco solar desde la Región de Murcia.

Esta campaña de prevención visual se ejecuta de forma conjunta con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia (COORM) con el fin de concienciar a la población infantil sobre los riesgos de observar el sol sin la protección adecuada.