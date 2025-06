Murcia avanza en la planificación eólica sostenible con su participación en la quinta reunión del proyecto Biowind

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha participado recientemente en la quinta reunión de coordinación del proyecto europeo Biowind (Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community-based planning), celebrada en Kielce (Polonia) y organizada por la provincia de Swietokrzyskie.

Esta iniciativa, cofinanciada por el programa Interreg Europe, tiene como principal objetivo impulsar la aceptación social de la energía eólica a través de una planificación más integrada, participativa y respetuosa con el medio ambiente.

La representación regional correspondió a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que compartió con el resto de socios europeos el progreso de las actividades técnicas y estratégicas del proyecto.

Durante el encuentro se revisaron los avances en las distintas acciones que componen el proyecto y se definieron los próximos pasos para su desarrollo conjunto. Uno de los aspectos centrales abordados en esta reunión fueron los correspondientes a la actividad centrada en la revisión entre pares (peer review).

En este contexto, el equipo murciano expuso el proceso metodológico que se aplicará para esta tarea, que permitirá evaluar y mejorar los instrumentos de política energética en cada región participante. La metodología propuesta fue objeto de análisis y debate, acordándose los próximos hitos y el calendario para su ejecución.

A lo largo de la jornada se trataron, además, otros asuntos clave como el estado de los informes técnicos pendientes, los plazos de entrega, la integración de las lecciones aprendidas en los documentos de política del proyecto, la elaboración del marco común para la evaluación de riesgos sobre biodiversidad y el diseño de la estrategia de sostenibilidad del propio proyecto.

Asimismo, se celebró una sesión del grupo de dirección para la toma de decisiones conjuntas entre los socios. En el marco de las acciones de comunicación y difusión, también se abordaron nuevas iniciativas para mejorar el alcance y visibilidad del proyecto a nivel europeo, reforzando así su impacto tanto en las políticas regionales como en la ciudadanía.

COOPERACIÓN EUROPEA

Biowind cuenta con un consorcio formado por 11 entidades de ocho países de la Unión Europea, entre las que se incluyen gobiernos regionales, agencias energéticas, centros de investigación y organizaciones dedicadas a la conservación ambiental.

La Región de Murcia forma parte activa de esta red colaborativa, contribuyendo al desarrollo de soluciones compartidas para una transición energética que combine el impulso de las energías renovables con la conservación del patrimonio natural y la implicación de los actores sociales.

Con esta participación, el Gobierno regional "reafirma su apuesta por políticas públicas innovadoras que favorezcan un modelo energético más limpio, justo y sostenible, basado en el consenso social y en el equilibrio con los valores naturales del territorio", destacan desde la CARM.