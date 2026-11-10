Murcia avanza en la rehabilitación de la ermita del Salitre, del siglo XVIII

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, supervisa las obras de rehabilitación de la ermita del Salitre, un inmueble municipal del siglo XVIII con protección de Grado 1 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha supervisado este martes las obras de rehabilitación de la ermita del Salitre, un inmueble municipal del siglo XVIII con protección de Grado 1, que cuentan con una inversión de 306.932 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según ha informado el Consistorio capitalino.

La intervención afecta a la cimentación, los muros, las fachadas y la cubierta, e incluye la restauración de las pinturas murales realizadas en 1952 por el artista murciano Manuel Muñoz Barberán, la recuperación de las vidrieras y los remates de la cúpula, así como la reposición de la cruz y la veleta originales.

"La intervención se está desarrollando con criterios respetuosos con la configuración original de la capilla y con las garantías que exige su protección patrimonial", ha señalado Pérez.

El proyecto tiene también como objetivo mejorar la accesibilidad de la entrada principal y del acceso lateral norte. Además, el edificio dispondrá de nuevas instalaciones de electricidad, iluminación ambiental y museística, alumbrado monumental exterior, fontanería y saneamiento para posibilitar su futuro uso público y cultural.

Los trabajos comenzaron con el vallado del perímetro, la retirada del adoquín de la acera y el levantamiento del pavimento interior. Las piezas que puedan conservarse serán restauradas y colocadas de nuevo al finalizar la intervención.

Las obras incluyen el refuerzo de la cimentación, la consolidación de los elementos de piedra y de las fábricas tradicionales, y la recuperación de las cornisas. En la cubierta se conservarán las tejas cerámicas que se encuentren en buen estado y se tratarán o sustituirán los elementos de madera afectados por la humedad o por insectos xilófagos.

La intervención se extiende al entorno inmediato de la capilla, con la rebaja de la acera perimetral, que oculta parte de la base de los muros, y se renovarán los pavimentos, el drenaje y el alumbrado ornamental.

Los trabajos cuentan con supervisión arqueológica y se desarrollan en coordinación con el Centro Municipal de Arqueología, debido al valor patrimonial del emplazamiento y a su proximidad a la acequia mayor Aljufía.

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO

La ejecución de los trabajos exteriores requiere una reorganización temporal de la circulación, coordinada por los servicios municipales de Patrimonio, Tráfico y Policía Local para mantener los accesos a las calles del entorno.

El tramo de Pasos de Santiago comprendido entre los números 2 y 4 permanece cerrado al tráfico. También se ha modificado el sentido de circulación de Antonio González-Conejero Martínez y del tramo de Acisclo Díaz situado entre los números 7 y 11.

En Jerónimo de Roda se habilitan dos carriles de giro antes del cruce con Pasos de Santiago. La ordenación mantiene los accesos a Isaac Albéniz, Madre Esperanza y el callejón Burruezo, y se adaptará a las necesidades de cada fase de la obra.

FUTURO USO CULTURAL

La Capilla del Vía Crucis, de 44,20 metros cuadrados, fue cedida al Ayuntamiento de Murcia por la Administración General del Estado en junio de 2025. El edificio estuvo vinculado a la antigua Fábrica del Salitre y constituye uno de los testimonios conservados del Vía Crucis de los Diegos, establecido en 1598 por los franciscanos descalzos del convento de San Diego.

La capilla cuenta con protección integral de Grado 1 dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, por lo que las obras deben respetar sus características arquitectónicas y configuración histórica.

Una vez rehabilitada, se incorporará al proyecto 'Murcia Barroca' como espacio expositivo y museístico vinculado a la historia de la capilla y a la divulgación de los Auroros de la Huerta, cuya tradición de rezo cantado está reconocida como Bien de Interés Cultural Inmaterial desde 2012.