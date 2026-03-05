Murcia, entre las 5 CCAA que ven aumentado el IPI en enero

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La producción de la industria regional encadenó en el primer mes de 2026 un nuevo crecimiento en términos interanuales. Según los datos sobre el Índice de Producción Industrial (IPI) hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, la Región de Murcia es una de las cinco comunidades que han visto aumentado este índice en enero, con un 0,5 por ciento de incremento respecto al mismo mes del pasado año.

La cifra contrasta ampliamente con la media nacional, que cayó un 2,7 por ciento, y coloca a la Región como la segunda comunidad uniprovincial tras Navarra y la quinta en términos generales, solo superada además por Castilla y León, Galicia y Andalucía.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, destacó que este dato "pone de manifiesto lo que el Plan Industrial de la Región de Murcia quiere consolidar, y es un crecimiento sólido basado en una estrategia clara frente a la falta de propuestas del Gobierno central", y ha añadido que la estadística "consolida la industria como un pilar fundamental de nuestra economía".

Miralles dice que el Plan Industrial, que integra el IPI como uno de sus indicadores de control y seguimiento, "va a reforzar la competitividad del sector para poder seguir manteniendo estos indicadores de forma sostenida".

El dato positivo en términos interanuales se refuerza con el índice general para el pasado mes de enero, que alcanzó los 96,7 puntos, menos de un punto por debajo del dato nacional de 97,6 y por encima de todas las autonomías uniprovinciales salvo Madrid.

El Índice de Producción Industrial mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción. El INE lo elabora a través de una encuesta nacional a más 11.500 establecimiento industriales y comprobando más de 1.100 productos.