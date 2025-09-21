Murcia celebra este lunes el Día Sin Coches con transporte público gratuito y actividades para toda la familia

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes Murcia se sigue sumando a la celebración europea del Día Sin Coches, tras la actividades de esta semana, una cita que busca concienciar sobre la importancia de la movilidad sostenible. Como en sus primeras ediciones, el Ayuntamiento de Murcia invita a los ciudadanos a dejar el vehículo privado en casa y disfrutar de un día de transporte público gratuito en toda la ciudad.

Ese mismo día, la calle Actor José Crespo se convertirá en un gran Parque Infantil de Tráfico, donde por la mañana se darán cita escolares de los colegios de La Raya, Rincón de Seca, Barriomar y San Pío X. El arranque vendrá marcado por el recorrido del bicibús, que unirá varios centros educativos con el parque.

Ya por la tarde, las actividades estarán abiertas a todos los murcianos que quieran acercarse a disfrutar de talleres prácticos para aprender a montar en bici, realizar reparaciones básicas o personalizar camisetas. El programa se completa con una exhibición de Zancadas sobre Ruedas y una demostración de patinaje urbano a cargo del Club de Patinaje Murcia.

'LEO Y PEDALEO': LITERATURA SOBRE RUEDAS

La Red Municipal de Bibliotecas también se suma a la Semana Europea de la Movilidad con una propuesta innovadora: 'Leo & Pedaleo: En busca de la bicicleta perdida', en la que participarán más de 300 escolares de 5º y 6º de Primaria.

La actividad se desarrollará en las bibliotecas de Javalí Nuevo, Sangonera la Verde, El Puntal y El Carmen, donde los niños se convertirán en detectives literarios. Resolver enigmas, encontrar pistas y superar retos les llevará hasta la bicicleta desaparecida y al triunfo en la Gran carrera ciclista Murcia 1200.

Con esta iniciativa, "el Consistorio fomenta la lectura, el trabajo en equipo y el uso de la bicicleta como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente", destacan desde el Ayuntamiento de Murcia.