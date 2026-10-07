Murcia celebrará con una veintena de actividades el Día Mundial de la Salud Mental

Presentación del programa de actividades organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
Presentación del programa de actividades organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 17:02
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MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia conmemorará este sábado, 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental con una programación que reúne una veintena de actividades organizadas por el Ayuntamiento junto a entidades sociales, sanitarias, educativas y profesionales del municipio.

La iniciativa se extiende a lo largo de todo el mes de octubre y hace hincapié en la prevención, el bienestar emocional, la inclusión social y la lucha contra el estigma asociado a los problemas de salud mental, según ha informado el Consistorio.

La concejala de Salud, Pilar Torres, ha presentado el programa, en el que participan entidades como AFES Salud Mental Murcia y Comarcas, la Federación Salud Mental Región de Murcia, Teléfono de la Esperanza, ADANER Murcia, Fundación Soy Como Tú, Colectivo La Huertecica, Asociación Quiero Crecer y Proyecto Hombre.

También colaboran la Fundación Esplai, Convive Fundación Cepaim y Plataforma Red Conecta, Universidad de Murcia, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (FSEEN) y Sociedad Murciana de Endocrinología y Nutrición (SMEDYN), así como los colegios oficiales de Psicología, de Trabajo Social, de Farmacéuticos y de Médicos de la Región de Murcia, y la División de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del Consejo General de la Psicología.

"La salud mental constituye uno de los principales retos sociales y sanitarios de la actualidad, por lo que esta efeméride es una ocasión perfecta para generar espacios de sensibilización, prevención y acompañamiento", ha destacado Torres, quien ha hecho hincapié en la importancia de visibilizar los problemas de salud mental, combatir prejuicios y acercar recursos de apoyo a la población, especialmente a niños y adolescentes.

Además, este sábado los edificios municipales se iluminarán de verde como muestra de visibilidad y concienciación.

La programación incluye la instalación de estands informativos en la plaza de Santo Domingo este jueves y viernes con actividades de sensibilización y talleres infantiles organizados por AFES Salud Mental Murcia y Comarcas para acercar información y recursos relacionados con la salud mental a la ciudadanía.

Además, se ha programado un taller de sensibilización y prevención de los trastornos de la conducta alimentaria dirigido a alumnado de Secundaria, una jornada con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos y diversas actividades centradas en la promoción de la salud mental y el bienestar emocional.

Durante los próximos días se desarrollarán también talleres para jóvenes, espacios de escucha y acompañamiento, actividades de sensibilización en centros educativos y encuentros dirigidos a profesionales del ámbito social y sanitario.

Además, a lo largo de este mes tendrán lugar mesas redondas, conferencias, exposiciones y acciones participativas abiertas a la ciudadanía para abordar cuestiones como la salud mental en la infancia y la adolescencia, el impacto de las redes sociales, los trastornos de la conducta alimentaria o la importancia de la prevención y la detección temprana.

Entre las iniciativas previstas figuran la celebración de la Jornada de Salud Mental 'Detectar, acompañar y cuidar', que reunirá a profesionales de distintos ámbitos.

Las actividades culminarán con propuestas de carácter deportivo y divulgativo, como la carrera y marcha inclusiva 'Zancadas de Inclusión', la celebración de las VIII Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte y encuentros formativos y de participación social en distintos espacios del municipio hasta finales de octubre.

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