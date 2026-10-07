Murcia celebrará con una veintena de actividades el Día Mundial de la Salud Mental

Presentación del programa de actividades organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia conmemorará este sábado, 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental con una programación que reúne una veintena de actividades organizadas por el Ayuntamiento junto a entidades sociales, sanitarias, educativas y profesionales del municipio.

La iniciativa se extiende a lo largo de todo el mes de octubre y hace hincapié en la prevención, el bienestar emocional, la inclusión social y la lucha contra el estigma asociado a los problemas de salud mental, según ha informado el Consistorio.

La concejala de Salud, Pilar Torres, ha presentado el programa, en el que participan entidades como AFES Salud Mental Murcia y Comarcas, la Federación Salud Mental Región de Murcia, Teléfono de la Esperanza, ADANER Murcia, Fundación Soy Como Tú, Colectivo La Huertecica, Asociación Quiero Crecer y Proyecto Hombre.

También colaboran la Fundación Esplai, Convive Fundación Cepaim y Plataforma Red Conecta, Universidad de Murcia, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (FSEEN) y Sociedad Murciana de Endocrinología y Nutrición (SMEDYN), así como los colegios oficiales de Psicología, de Trabajo Social, de Farmacéuticos y de Médicos de la Región de Murcia, y la División de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del Consejo General de la Psicología.

"La salud mental constituye uno de los principales retos sociales y sanitarios de la actualidad, por lo que esta efeméride es una ocasión perfecta para generar espacios de sensibilización, prevención y acompañamiento", ha destacado Torres, quien ha hecho hincapié en la importancia de visibilizar los problemas de salud mental, combatir prejuicios y acercar recursos de apoyo a la población, especialmente a niños y adolescentes.

Además, este sábado los edificios municipales se iluminarán de verde como muestra de visibilidad y concienciación.

La programación incluye la instalación de estands informativos en la plaza de Santo Domingo este jueves y viernes con actividades de sensibilización y talleres infantiles organizados por AFES Salud Mental Murcia y Comarcas para acercar información y recursos relacionados con la salud mental a la ciudadanía.

Además, se ha programado un taller de sensibilización y prevención de los trastornos de la conducta alimentaria dirigido a alumnado de Secundaria, una jornada con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos y diversas actividades centradas en la promoción de la salud mental y el bienestar emocional.

Durante los próximos días se desarrollarán también talleres para jóvenes, espacios de escucha y acompañamiento, actividades de sensibilización en centros educativos y encuentros dirigidos a profesionales del ámbito social y sanitario.

Además, a lo largo de este mes tendrán lugar mesas redondas, conferencias, exposiciones y acciones participativas abiertas a la ciudadanía para abordar cuestiones como la salud mental en la infancia y la adolescencia, el impacto de las redes sociales, los trastornos de la conducta alimentaria o la importancia de la prevención y la detección temprana.

Entre las iniciativas previstas figuran la celebración de la Jornada de Salud Mental 'Detectar, acompañar y cuidar', que reunirá a profesionales de distintos ámbitos.

Las actividades culminarán con propuestas de carácter deportivo y divulgativo, como la carrera y marcha inclusiva 'Zancadas de Inclusión', la celebración de las VIII Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte y encuentros formativos y de participación social en distintos espacios del municipio hasta finales de octubre.