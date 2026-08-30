Murcia completa la instalación de más 50 sistemas tecnológicos de accesibilidad en espacios municipales

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha completado la instalación de nuevos sistemas tecnológicos de accesibilidad en espacios culturales, turísticos y municipales. Los equipos permiten a los usuarios conectarse desde sus propios dispositivos y acceder a servicios como subtitulado automático, traducción o retransmisiones en directo, facilitando el acceso a actividades y contenidos con independencia de sus necesidades auditivas, visuales o idiomáticas.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que "Murcia incorpora una tecnología innovadora desarrollada por una empresa murciana para hacer más accesibles nuestros espacios culturales, turísticos y municipales. Convertimos así la tecnología en una herramienta al servicio de las personas, permitiendo que cada usuario adapte desde su propio dispositivo la forma en la que recibe la información y disfruta de una actividad".

La actuación, desarrollada por la empresa Bemyvega, ha contado con un presupuesto de cerca de medio millón de euros y está financiada con fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del proyecto 'Transformación digital del Turismo en Murcia: Plataforma Inteligente de Gestión y Sostenibilidad', gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo.

El sistema permite acceder a los contenidos mediante un código QR desde el teléfono móvil u otros dispositivos, activar subtítulos, seleccionar idiomas o seguir retransmisiones en directo. El equipamiento combina cámaras de alta definición, micrófonos inalámbricos, altavoces, pantallas, proyectores y dispositivos móviles con un software específico de accesibilidad.

Los equipos ya están instalados en los teatros Romea, Bernal y Circo; los auditorios de La Alberca, Cabezo de Torres, Beniaján, Guadalupe y Algezares; los museos Ramón Gaya, de la Ciudad, de la Ciencia y el Agua y Molinos del Río; la Cárcel Vieja y el Cuartel de Artillería; y los centros de visitantes del Majal Blanco, La Contraparada, San Antonio el Pobre, Madina Mursiya, La Luz y Monteagudo.

La actuación se completa con instalaciones en el salón de plenos y otras salas de la Casa Consistorial, el Edificio Moneo, el edificio municipal de Abenarabi y la Agencia de Desarrollo Local. Además, el Ayuntamiento dispone de una veintena de equipos portátiles que pueden trasladarse a cualquier dependencia municipal o evento que lo requiera.