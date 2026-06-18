Murcia congelará impuestos, aumentará las bonificaciones fiscales y no aplicará el IPC

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, en la presentación de las Ordenanzas Fiscales de 2027 - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, han presentado este jueves las Ordenanzas Fiscales de 2027, que permitirán elevar a 28 millones de euros el ahorro fiscal estimado de los murcianos debido a la congelación de impuestos, tasas y precios públicos, la no aplicación del IPC y el incremento de las bonificaciones fiscales.

Pérez ha destacado que "congelar impuestos y aumentar bonificaciones es una forma directa de ayudar a las familias, a los autónomos y a las empresas del municipio", señalando que el objetivo es "que Murcia sea una tierra de oportunidades para quienes viven aquí y también para quienes quieren invertir, innovar y crear empleo en nuestro municipio".

Por su parte, José Francisco Muñoz ha explicado que las nuevas ordenanzas evitarán que familias, autónomos y empresas paguen más impuestos y tasas el próximo año. Asimismo, familias, mayores, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, empresas, patrimonio histórico, huerta, movilidad sostenible y transición energética, contarán con un incremento de las bonificaciones fiscales.

La aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales en el Pleno de junio permitirá adelantar la tramitación y llegar con margen suficiente a final de año, garantizando que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2027 con plena seguridad jurídica.

28 MILLONES DE AHORRO PARA LOS MURCIANOS

Las medidas contenidas en estas Ordenanzas permitirán que los murcianos dejen de abonar hasta 28 millones de euros en 2027 mediante la congelación de impuestos, tasas y precios públicos, la no aplicación del IPC y el incremento de las bonificaciones fiscales, incrementando el ahorro anual en más de 3 millones.

En este sentido, Muñoz ha señalado que "la prioridad es que los murcianos paguen menos y tengan más apoyo".

BONIFICACIONES PARA FAMILIAS, MAYORES Y COLECTIVOS VULNERABLES

Las nuevas ordenanzas refuerzan los beneficios fiscales y elevan bonificaciones ya existentes hasta el máximo legal en ámbitos como el patrimonio, la huerta, la energía solar y la accesibilidad.

Así, la bonificación para bienes de interés cultural pasa del 50% al 95%, la de inmuebles singulares de la huerta se eleva del 75% al 90%, la vinculada a obras e instalaciones de energía solar aumenta del 50% al 95% y la destinada a obras de accesibilidad para personas con discapacidad pasa del 75% al 90%.

Entre los beneficios fiscales incluidos en las Ordenanzas Fiscales de 2027 figuran bonificaciones para familias numerosas, viviendas de protección oficial, centros educativos concertados, bienes de interés cultural, inmuebles singulares de la huerta, vehículos menos contaminantes, creación de empleo, accesibilidad, energía solar y colectivos vulnerables.

El paquete de medidas incorpora también la cuota cero en la tasa de recogida de basuras para colectivos vulnerables, así como beneficios en el IBI, el impuesto de vehículos, la plusvalía municipal, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Una de las principales novedades se introduce en la plusvalía municipal, con la ampliación de la bonificación en las herencias de la vivienda habitual cuando la persona fallecida hubiera tenido que trasladarse a una residencia por enfermedad acreditada.

Con esta medida, se evita que el traslado obligado de una persona mayor o dependiente a un centro residencial impida aplicar la bonificación vinculada a la vivienda habitual. Además, se incluyen también las plazas de garaje transmitidas junto a la vivienda, con un máximo de dos, y el trastero, siempre que estén vinculados a esa vivienda.

INCENTIVOS PARA ATRAER INVERSIÓN INNOVADORA Y EMPLEO CUALIFICADO

Las Ordenanzas Fiscales de 2027 incorporan nuevos incentivos para atraer proyectos estratégicos, inversión innovadora y empleo cualificado al municipio.

En concreto, se establecen bonificaciones de hasta el 95% en el IBI y en el ICIO para proyectos empresariales de especial interés municipal vinculados a la innovación, la tecnología, la investigación o el desarrollo, siempre que cumplan los requisitos previstos y contribuyan a generar empleo cualificado.

Muñoz ha explicado que con esta bonificaciones *queremos que quien tenga un proyecto innovador, quiera invertir y generar empleo cualificado encuentre en Murcia un lugar atractivo para instalarse". Por ello, ha añadido que el Ayuntamiento pone la fiscalidad municipal al servicio de la atracción de proyectos estratégicos, de la innovación y del crecimiento económico.

ENERGÍA SOLAR, MOVILIDAD SOSTENIBLE, ACCESIBILIDAD Y PATRIMONIO

Las ordenanzas incorporan una nueva bonificación en el IBI para inmuebles que instalen energía solar y sistemas de autoconsumo, con bonificaciones de hasta el 50%.

En materia de movilidad sostenible, se amplía un año más la bonificación para vehículos cero emisiones, que pasa a extenderse durante cuatro años.

Asimismo, se incorpora una bonificación del 50% durante cinco años en el Impuesto de Actividades Económicas para empresas que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Estas medidas se suman a los incrementos de bonificaciones en energía solar, accesibilidad, bienes de interés cultural e inmuebles singulares de la huerta, con medidas que apoyan a quienes apuestan por la energía solar, la movilidad limpia, la conservación del patrimonio o la mejora de la accesibilidad.

"QUE LOS MURCIANOS PAGUEN MENOS"

El concejal ha destacado que las Ordenanzas Fiscales de 2027 son posibles gracias a una gestión económica responsable, que ha permitido garantizar la prestación óptima de los servicios públicos y sanear las cuentas, posibilitando así la congelación fiscal y el incremento de las bonificaciones.

Estas ordenanzas, han concluido, tienen por objetivo "que los murcianos paguen menos, que las familias tengan más apoyo y que la buena gestión se traduzca en más oportunidades para el municipio".