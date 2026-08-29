Murcia conmemora el Día del Cooperante con mesas redondas y un documental para visibilizar la solidaridad internacional

El Cuartel de Artillería proyectará el documental de Azul en Acción 'El milagro de ver. La luz de otros ojos' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia conmemorará el próximo 8 de septiembre el Día del Cooperante con un programa de actividades que se desarrollará durante los días 8 y 9 de septiembre, en el marco de la Feria de Murcia 2026.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha destacado que "los cooperantes dedican su tiempo y, en muchos casos, años de su vida a mejorar las condiciones de vida de personas y comunidades que lo necesitan. Con esta programación queremos acercar a los murcianos su trabajo, reconocer su compromiso y poner en valor una labor que demuestra la importancia de la solidaridad y la colaboración".

A lo largo de los últimos años, cooperantes murcianos han desarrollado su labor en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales y el desarrollo de las comunidades en más de 90 países de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia, participando en proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

LOS MOLINOS DEL RÍO ACOGERÁ DOS MESAS REDONDAS

La programación comenzará el martes 8 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, en Los Molinos del Río, donde tendrá lugar la presentación del Día del Cooperante y dos mesas redondas.

La primera, bajo el título 'Condiciones básicas para un correcto aprendizaje en países en vías de desarrollo', abordará los retos relacionados con la educación y el acceso al aprendizaje en estos territorios. La segunda estará dedicada a 'La crisis humanitaria en Venezuela'.

Ese mismo día, a las 19.00 horas y en Los Molinos del Río, se celebrará además una exhibición a cargo de AVEMUR, la Asociación de Venezolanos de la Región de Murcia.

La programación continuará el miércoles 9 de septiembre, a las 19.00 horas, en el HUB Audiovisual del Cuartel de Artillería, con la proyección del documental 'El milagro de ver. La luz de otros ojos', de la organización murciana Azul en Acción. La película recoge la labor sanitaria que desarrolla esta entidad sobre el terreno y permitirá acercar al público el trabajo que realizan sus voluntarios en proyectos de cooperación.