Murcia cuenta con los mayores incentivos fiscales de España para la compra de vehículos eléctricos

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, en la Asamblea Regional - COMUNIDAD

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia cuenta con los mayores incentivos fiscales de todo el país para impulsar la movilidad eléctrica, con deducciones autonómicas en el IRPF que pueden alcanzar el 30 por ciento del gasto y hasta 7.000 euros por la adquisición de vehículos eléctricos, además de hasta 4.000 euros para la instalación de puntos de recarga, como así lo constata la normativa tributaria autonómica.

Así lo ha manifestado este jueves el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su respuesta en la Asamblea Regional a una pregunta oral formulada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre el Plan Moves.

Vázquez ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "mantiene una firme apuesta por la transición energética y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible con medidas propias para impulsar la electrificación del parque móvil".

En este sentido, ha detallado que desde el 1 de enero de 2025 el Gobierno regional aplica importantes deducciones autonómicas en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga.

Estas deducciones pueden alcanzar hasta 7.000 euros para la adquisición de un vehículo eléctrico y hasta 4.000 euros para puntos de recarga, lo que sitúa a la Región de Murcia como la Comunidad con mayores incentivos fiscales para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica.

El titular autonómico con competencias en Energía ha destacado la eficacia de este tipo de instrumentos fiscales para impulsar el cambio hacia una movilidad más limpia.

"Las deducciones fiscales directas permiten que los ciudadanos perciban el incentivo de forma clara e inmediata, reduciendo el coste real de adquirir un vehículo eléctrico y facilitando que cada vez más familias puedan dar el paso hacia una movilidad sostenible", ha apuntado.

La Región de Murcia "ha apostado por una herramienta ágil y eficaz que está contribuyendo a acelerar la electrificación del parque móvil, alineando la política fiscal con los objetivos de transición energética y reducción de emisiones", ha remarcado.

El consejero ha apuntado, además, que 2025 ha sido el año con mayor número de compras de vehículos eléctricos en la historia de la Región de Murcia, con alrededor de 4.500 vehículos electrificados adquiridos, lo que demuestra, según ha indicado, el creciente interés de los ciudadanos por este tipo de movilidad.

En cuanto al Plan Moves III, el consejero ha explicado que durante el desarrollo del programa se han producido tres ampliaciones de crédito, de las que la Comunidad solicitó dos por un importe total de 14,5 millones de euros.

Sin embargo, ha indicado que la última ampliación propuesta por el Gobierno central la planteó "apenas unos días antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes", circunstancias que "impedían que tuviera un efecto incentivador".

"A una ampliación de crédito tiene sentido cuando genera un efecto incentivador real o cuando existe un número elevado de solicitudes pendientes de atender", ha maniestado el consejero, quien ha precisado que "ninguna de estas circunstancias se daban en ese omento en la Región de Murcia".

En este sentido, ha añadido que "la ampliación de crédito al final del proceso, no es el resultado de una buena gestión, sino de una mala planificación".

El consejero ha dicho que el programa se ha caracterizado por "una convocatoria compleja y mal planteada", y ha recordado que "esto es el resultado de una nefasta convocatoria", que ha generado numerosas críticas en el sector.

Vázquez ha apuntado que el modelo de convocatoria impulsado por el Gobierno de España ha generado una "elevada carga burocrática y dificultades en su gestión".

En este sentido, ha recordado que el propio Ejecutivo central ha decidido modificar el sistema y trasladar la gestión de estas ayudas al Ministerio de Industria. Frente a ello, ha defendido la estrategia del Gobierno regional basada en incentivos fiscales directos.

"Este Gobierno sí ha actuado a través de la Ley de Presupuestos aprobada en esta Cámara, que recoge los incentivos fiscales más importantes de todo el país para la compra de vehículos eléctricos", ha indicado. "Desde el primer momento hemos defendido instrumentos más ágiles y eficaces, como las deducciones fiscales o las ayudas directas, frente a convocatorias complejas que han sido criticadas por fabricantes, distribuidores, concesionarios y asociaciones de consumidores", ha indicado.