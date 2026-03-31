Murcia culmina la primera fase del PGMO con 1.000 encuestas ciudadanas y el análisis de los nueve sectores territoriales

Los concejales de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, y de Planificación Urbanística, Antonio Navarro - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha culminado la primera fase del proceso participativo para la revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), tras alcanzar el objetivo de 1.000 encuestas presenciales realizadas en todo el municipio.

Esta actuación, desarrollada junto a la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local de la Universidad de Murcia, ha permitido completar la etapa inicial de "escucha activa" para recoger información directa de los residentes del casco urbano, barrios y pedanías.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que el proceso se cierra con una participación "amplia, equilibrada y territorialmente representativa" que permite avanzar "con garantías" en la definición del nuevo modelo de ciudad.

El trabajo de campo se ha distribuido entre los nueve subsistemas territoriales del municipio formados por el Casco Urbano, Campo Oeste, Campo Sur, Costera Norte-Occidental, Costera Norte-Oriental, Eje Sur, Huerta Este, Huerta Oeste y Huerta Sur.

La muestra refleja un reparto demográfico equilibrado con la participación de 519 mujeres y 481 hombres para reforzar la "fiabilidad" de unos resultados que incluyen a 182 menores de 30 años, 256 personas de entre 30 y 45 años, 291 de entre 46 y 60 y 271 mayores de 60 años.

El concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro, ha destacado que este sistema garantiza un "consenso amplio" y una "visión compartida" para " avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, cohesionado y adaptado a las necesidades reales del municipio".

La metodología ha recopilado datos sobre ejes clave como el crecimiento urbano, la movilidad, la protección de la huerta y la dotación de servicios públicos dentro de un proceso ordenado que combina el "rigor técnico" con la participación directa de la ciudadanía.

El Consistorio inicia ahora las labores de análisis y sistematización de los datos para elaborar un diagnóstico compartido que integrará tanto las cifras cuantitativas como el análisis cualitativo de las principales demandas de la población antes de abrir nuevos espacios de contraste con los agentes sociales.

"Queremos que el nuevo Plan General sea el resultado de un proceso abierto, transparente y basado en la evidencia, incorporando las demandas de los murcianos a la planificación urbana", ha finalizado Bernabé.