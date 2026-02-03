Murcia destaca la necesidad de incluir la salud mental entre las acciones de la UE de apoyo a reconstrucción de Ucrania

El director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, en la última reunión de la Comisión Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité Europeo de las Regiones - COMUNIDAD

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acompañará a las entidades locales ucranianas en el proceso de reconstrucción. Así lo ha manifestado el director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, quien ha reiterado el compromiso con Ucrania en su intervención ante la Comisión Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité Europeo de las Regiones.

En especial, ha defendido la importancia de incrementar los medios de apoyo de la Unión Europea para acciones relacionadas con la salud mental de la población ucraniana.

En este sentido, asegura que el Comité Europeo de las Regiones debe "asumir un papel activo en uno de los pilares más críticos, y aun insuficientemente abordados, de la reconstrucción de Ucrania, como es la salud mental de su población".

Zittelli ha mantenido en los últimos días diferentes reuniones en Bruselas, acompañado por representantes de la Fundación 'Hands With Heart', una ONG estrechamente vinculada a la Región de Murcia, con más de diez años de experiencia ofreciendo asistencia médica y rehabilitación gratuitas a personas con discapacidad y a poblaciones afectadas por crisis humanitarias en diferentes países, y con especial presencia en Ucrania, donde colabora con entidades locales.

En su intervención ante la Comisión CIVEX, Zittelli ha destacado que "hasta la fecha se han realizado cientos de tratamientos y atendido a cientos de pacientes, pero la experiencia acumulada sobre el terreno que nos traslada 'Hands with Heart' pone de manifiesto que las iniciativas en salud mental, aunque valiosísimas, son claramente insuficientes para afrontar la magnitud del trauma que sufre la población ucraniana".

El director general de Unión Europea ha ofrecido la experiencia y el testimonio de la 'Hands with Heart' y su trabajo sobre el terreno con niños y adultos, combinando atención directa a pacientes con formación de terapeutas y personal sanitario local.

Igualmente, Zittelli, junto con los representantes de 'Hands with Heart', ha mantenido sendas reuniones con los eurodiputados Elena Nevado, miembro de la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo; y Pekka Toveri, presidente de la Delegación UE-Ucrania del Parlamento Europeo, con el apoyo de la eurodiputada Maravillas Abadía.

Los europarlamentarios han destacado el impacto de la guerra prolongada en Ucrania en la salud mental de la población, tanto de ciudadanos civiles como de militares, y coincidieron en la importancia de aumentar la concienciación y recursos para esta cuestión.