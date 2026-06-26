Murcia distingue a Ballesta como Hijo Predilecto y Medalla de Oro en el acto institucional de Honores y Distinciones

Solemne Acto Institucional de Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia celebró este jueves el Solemne Acto Institucional de Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad, en el que el exalcalde José Ballesta fue distinguido, a título póstumo, con la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto de la Ciudad, según informa el propio consistorio.

El acto, presidido por la alcaldesa, Rebeca Pérez, en el Teatro Circo reunió a representantes institucionales, sociales y culturales. Durante su intervención, la regidora afirmó "construyamos juntos una Murcia con más futuro. Una Murcia donde el talento encuentre su oportunidad; una Murcia donde quedarse sea una elección; una Murcia que emocione".

Durante la ceremonia, José Ballesta fue homenajeado a título póstumo. "Hay personas cuya huella queda unida para siempre a la ciudad que amaron, sirvieron y ayudaron a imaginar. José Ballesta pertenece ya a esa memoria viva de Murcia", señaló Pérez, quien agradeció "su huella imborrable y por enseñarnos a creer en Murcia".

En esta edición, la Medalla de Oro de la Ciudad fue concedida a ASTRAPACE, el Bando de la Huerta, el UCAM Murcia Club Baloncesto, Proyecto Hombre, Pupaclown y el Grupo de Coros y Danzas Virgen de los Peligros.

Asimismo, el artista Antonio Ballester Les Ventes fue nombrado, a título póstumo, Hijo Adoptivo de Murcia, y la cantante Rozalén recibió el mismo reconocimiento.