'Murcia enamora', el cartel de la Feria 2026, rinde homenaje a José Ballesta

Presentación del cartel de la Feria de Septiembre de 2026 de Murcia, 'Murcia enamora' del artista Marcos Salvador - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este miércoles el cartel anunciador de la Feria de Septiembre 2026, una obra del artista murciano Marcos Salvador Romera titulada 'Murcia enamora' y dedicada al alcalde de Murcia, José Ballesta.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha dado a conocer la imagen oficial de la Feria junto al autor de la obra y miembros de la Corporación municipal. Este año, la presentación del cartel se ha adelantado varias semanas respecto a ediciones anteriores con la intención de promocionar la Feria de Septiembre, que se celebrará del 3 al 15 de ese mismo mes, según informa el propio consistorio.

El cartel sitúa como motivo central la torre de la Catedral de Murcia y estructura su composición en tres franjas que evocan los orígenes de la ciudad y algunos de los principales elementos de la Feria, según ha informado su creador.

La parte inferior, en tonos verdes, representa las raíces huertanas y alude también a las barracas instaladas en el entorno del Malecón; la franja central incorpora un corazón como referencia al corazón de Alfonso X el Sabio conservado en la Catedral y a la tradición cristiana de la ciudad; mientras que la parte superior incluye una luna que simboliza el legado árabe y las celebraciones de Moros y Cristianos.

La obra se completa con pequeñas motas de color que, según su autor, evocan la alegría de la ciudad y la lluvia de pétalos que cada año acompaña la llegada de la Virgen de la Fuensanta durante las fiestas.

Durante el acto, Marcos Salvador Romera ha explicado que el cartel está dedicado a José Ballesta y ha recordado una conversación mantenida con el regidor tras el pregón del Entierro de la Sardina.

"Le dije: 'Alcalde, quieres mucho a Murcia, estás enamorado de ella'.

Y él me miró y me contestó: 'Es que Murcia enamora'. Por eso he querido que se llame así. Es mi pequeño homenaje a un gran alcalde", ha señalado.

Por su parte, Rebeca Pérez ha destacado la trayectoria del artista murciano y ha asegurado que su obra "refleja el amor profundo por esta tierra".