Murcia entrega al Banco de Alimentos del Segura los 6.000 euros recaudados en la III Carrera Solidaria de Mercamurcia

Acto de entrega de un cheque por valor de 6.000 euros recaudados en la III Carrera Solidaria organizada por Mercamurcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha participado en el acto de entrega de un cheque por valor de 6.000 euros al Banco de Alimentos del Segura, que corresponde a la cantidad recaudada en la III Carrera Solidaria organizada por Mercamurcia con motivo de su 50 aniversario.

El acto, celebrado en las instalaciones del Banco de Alimentos del Segura, ha contado con la asistencia del concejal de Turismo, Comercio y Consumo y vicepresidente del Consejo de Mercamurcia, Jesús Pacheco, quien ha estado acompañado por la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, así como por el director-gerente de Mercamurcia, Ricardo Rubio, y la directora de Auditoría Interna, Calidad y Buen Gobierno de Mercasa, Yovana De Lózar.

Durante su intervención, Pacheco ha destacado que "esta iniciativa es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía puede traducirse en una ayuda real para quienes más lo necesitan", al tiempo que ha subrayado "el compromiso social de Mercamurcia y su implicación con el tejido solidario del municipio".

El edil ha señalado además que "desde el Ayuntamiento de Murcia seguimos impulsando y respaldando acciones que combinan deporte, participación y solidaridad, generando un impacto positivo en nuestra sociedad y fomentando valores como la convivencia y el apoyo mutuo".

Por su parte, Pilar Torres ha puesto en valor la labor que desarrolla el Banco de Alimentos del Segura y ha destacado la importancia de este tipo de colaboraciones para llegar a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

"Cada acción solidaria suma y tiene un impacto directo en la vida de muchas personas. La implicación de empresas, entidades y ciudadanos demuestra que Murcia es una ciudad comprometida y capaz de responder de manera conjunta ante las necesidades sociales", ha señalado la concejala.

Esta aportación solidaria es el resultado de la III Carrera Solidaria de Mercamurcia, celebrada el pasado mes de abril, y a la que se sumaron cerca de 500 personas.

La cita, abierta a toda la ciudadanía, incluyó distintas modalidades adaptadas a todas las edades, consolidándose como un evento familiar que combina actividad física, convivencia y compromiso social.

Asimismo, la jornada permitió a los participantes conocer de cerca las instalaciones del Centro de Distribución Logística Alimentaria de Mercamurcia, donde operan más de 160 empresas y trabajan más de 850 profesionales que abastecen diariamente al comercio minorista, mercados, supermercados y sector horeca.

El compromiso solidario de Mercamurcia se ha materializado también en otras actuaciones recientes. Entre ellas destaca la colaboración impulsada junto al Ayuntamiento de Murcia para ayudar a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, que permitió el envío de un camión con 12 toneladas de alimentos frescos, un palé de agua y 90 pares de botas de trabajo destinados a la población de la denominada 'zona cero'.