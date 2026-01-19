Murcia envía "fuerza" a las víctimas y familiares del accidente de Adamuz (Córdoba) y a los sanitarios

Minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Murcia - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha guardado esta mañana un minuto de silencio como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer por la tarde en Adamuz (Córdoba).

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha trasladado "todo nuestro afecto, nuestro cariño y toda nuestra fuerza a las víctimas y a sus familiares, así como a las personas que en estos momentos están trabajando sobre el terreno para superar esta difícil situación", y ha destacado la importancia de "un país capaz de reaccionar ante situaciones como esta, juntos y unidos, así somos invencibles", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Ballesta ha enviado "fuerza" a los profesionales sanitarios, sobretodo a los del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. "No me puedo imaginar cómo están en este momento ampliando la UCI, con los servicios de cirugía traumatológica y general funcionando a un mismo rendimiento", ha añadido.

En este sentido, el primer edil ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia, sanitarios y cuerpos de seguridad, así como a todos los profesionales que han participado en las labores de atención, rescate y asistencia, poniendo en valor su compromiso, entrega y profesionalidad en circunstancias tan complejas.