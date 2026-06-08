Murcia exige explicaciones al Gobierno central por el apagón de Ronda Oeste y el impacto de las pantallas acústicas

El portavoz del Gobierno local, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha demandado este lunes explicaciones formales al Gobierno de España por mantener "más de un año a oscuras" la Ronda Oeste y por "ocultar" la visibilidad de la ciudad tras "kilómetros de pantallas" acústicas opacas instaladas en los últimos meses.

El equipo de Gobierno municipal ha calificado de "imprescindible" actuar sobre el impacto visual de estas infraestructuras para revertir la imagen de "degradación y abandono" en la principal entrada a la capital de la Región.

El portavoz del Gobierno local, José Francisco Muñoz, ha precisado que el Ejecutivo central ha hecho a Murcia "invisible" al sustituir la panorámica tradicional por barreras opacas que ya se encuentran llenas de pintadas, según ha informado el Ayuntamiento capitalino en un comunicado.

Desde el Consistorio han aclarado que "nadie cuestiona la necesidad de proteger a los vecinos frente al ruido", pero lamentan que el proyecto haya "ignorado" el valor patrimonial de la zona, impidiendo la contemplación de iconos urbanos como la Catedral, el río Segura o el Paseo del Malecón, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La Administración local ha considerado "especialmente difícil de justificar" que se hayan levantado kilómetros de muros incluso en tramos donde no existen viviendas que requieran esa protección acústica.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que en 2021 ya impulsó una moción para emplear pantallas transparentes en zonas como Barriomar, una solución recogida en la propia guía del Ministerio de Transportes que habría permitido compatibilizar el descanso vecinal con la conservación del paisaje histórico y la protección de la avifauna.

Asimismo, han desvelado que la Dirección General de Patrimonio Cultural llegó a frenar parte de la instalación por su afección al entorno de El Malecón, obligando al propio Consistorio a solicitar la suspensión cautelar de determinados tramos ante la alternativa "más agresiva" adoptada por el Estado.

FALTA DE ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Junto al impacto de los paneles, el Ayuntamiento ha tildado de "preocupante" la ausencia de iluminación en la Ronda Oeste, una autovía de titularidad estatal por la que circulan diariamente decenas de miles de vehículos.

Muñoz ha incidido en que la infraestructura permanece completamente "a oscuras" desde hace más de un año sin que el Gobierno de España haya ofrecido una explicación pública ni una solución definitiva, lo que, a su juicio, se traduce en una merma de las condiciones de seguridad vial.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Murcia ha reclamado la restitución "inmediata" del sistema de iluminación, un plan urgente de limpieza de las pintadas en los paneles, la revisión de los tramos donde la afección visual resulte desproporcionada y una reunión urgente con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Por último, el Consistorio ha recordado que la Ronda Oeste soporta una de las mayores intensidades de tráfico del país "como consecuencia de la falta de infraestructuras que permitan distribuir adecuadamente los flujos de tráfico en el entorno metropolitano".

Por ello, ha urgido al Ejecutivo central a avanzar en proyectos clave de descongestión metropolitana como el Arco Norte, la culminación de la autovía del Reguerón y la conexión completa de la RM-1.