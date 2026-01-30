Murcia felicita al tenista Carlos Alcaraz por su partido histórico en Australia

Carlos Alcaraz con la bandera de la Región de Murcia después de ganar la semifinal del Abierto de Australia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes políticos de la Región de Murcia han felicitado este viernes al tenista murciano Carlos Alcaraz por su partido "histórico" en la semifinal del Abierto de Australia, tras vencer al alemán Alexander Zverev en cinco sets (6-4, 7-6(5), (3)6-7, (4)6-7, 7-5) y casi cinco horas y media de batalla, en un partido marcado por los calambres sufridos por el murciano en el ecuador del tercer set.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, en su cuenta de X ha calificado de "épico" el partido y ha destacado que el joven de la pedanía murciana de El Palmar "ya es historia del tenis. No tiene límites", porque, ha destacado, "lo que ha hecho hoy está al alcance de muy pocas leyendas".

Por su parte, el alcalde capitalino, José Ballesta, ha celebrado esta victoria que ha sido contra "todo pronóstico" y ha añadido, también en su cuenta de X, que ha demostrado que "rendirse no es una opción".

La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, también ha aplaudido esta victoria, que ha comunicado a los periodistas al término de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno.

"Les doy una buena noticia, acaba de ganar Carlos Alcaraz. O sea que vamos a terminar esta rueda de prensa de la mejor forma posible", ha señalado Pérez, que ha manifestado su alegría por un partido "épico, histórico" de este referente "mundial y representando de la mejor manera posible a la pedanía del Palmar y al municipio de Murcia".

El tenista murciano disputará el próximo domingo su primera final en el Abierto de Australia. Un primer partido por el título en Melbourne al que ha llegado después de una victoria épica e histórica ante Zverev.