Murcia y Génova (Italia) estrechan lazos con un torneo deportivo de hermanamiento en Puente Tocinos

El encuentro ha reunido a jugadores de Murcia y Génova en el Pabellón y la Pista Exterior de Puente Tocinos, en una jornada de convivencia, deporte e intercambio cultural - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha celebrado esta mañana una jornada deportiva enmarcada en las actividades de hermanamiento entre Murcia y la ciudad italiana de Génova, con la participación de equipos formados por jugadores de ambas ciudades.

La concejal de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Murcia queremos que nuestros hermanamientos sean mucho más que acuerdos institucionales. Queremos que se traduzcan en experiencias compartidas, en relaciones personales y en oportunidades para que nuestros ciudadanos se conozcan y establezcan vínculos de amistad que perduran en el tiempo".

El encuentro ha tenido lugar de 9.00 a 14.30 horas en el Pabellón y la Pista Exterior de Puente Tocinos, donde se ha desarrollado un torneo diseñado para fomentar la convivencia, el compañerismo y el intercambio cultural a través del deporte.

La competición ha contado con la participación de cuatro equipos integrados por siete jugadores cada uno, con una composición mixta formada por un participante procedente de Génova y tres de Murcia, favoreciendo así la interacción entre los deportistas de ambas ciudades. Los equipos disputaron encuentros en formato de dos tiempos de 20 minutos, con plantillas de cinco jugadores y dos suplentes.

De igual forma, el hermanamiento entre Murcia y Génova se basa en los históricos vínculos culturales, comerciales y sociales que unen a ambas ciudades desde hace siglos. Iniciado en 2018, fue aprobado en 2019.

Desde entonces, ambas ciudades han impulsado iniciativas de cooperación e intercambio en ámbitos como la cultura y la participación ciudadana. Además, han participado en proyectos europeos, como SISTER, para fortalecer sus relaciones institucionales y fomentar el conocimiento mutuo.