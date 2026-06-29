Murcia guarda un minuto de silencio como muestra de apoyo a Venezuela

Miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Murcia guardan un minuto de silencio como muestra de apoyo a Venezuela. - EUROPA PRESS

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto a miembros de la corporación municipal, ha guardado este lunes un minuto de silencio en la Glorieta de España como muestra de apoyo a Venezuela. "Es un momento muy triste para todos. Tenemos el corazón encogido", ha reconocido la regidora.

Pérez ha afirmado que "Murcia siempre va a estar con Venezuela", mostrando así su apoyo a los 2.790 venezolanos que residen en la capital regional. "Ese dolor, desde el primer momento, lo hemos hecho nuestro", ha señalado.

Dos bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia (SEIS), así como dos perros de rescate, están realizando tareas "fundamentales y prioritarias", consistentes en "seguir rastreando, buscando y localizando personas con vida". Según Pérez, actualmente están analizando "la situación en la zona y diagnosticando cuál va a ser su trabajo durante las próximas semanas", la alcaldesa ha sentenciado que "esos bomberos representan lo mejor de Murcia".

Según el último balance del Gobierno venezolano, el número de personas fallecidas por los dos seísmos registrados el pasado miércoles, 24 de junio, asciende a 1.450, 17 de ellas de nacionalidad española, según el Ministerio de Exteriores.