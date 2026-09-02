El Ayuntamiento de Murcia habilita paradas alternativas de autobús este jueves ante los cortes de tráfico por la bajada de la Fuensanta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha este jueves, 3 de septiembre de 2026, un dispositivo específico de transporte público con motivo de la romería de la bajada de la Virgen de la Fuensanta, en el marco del Plan Especial de Movilidad y Transporte de la Feria presentado por el concejal del área, José Francisco Muñoz.

El plan tiene por objetivo facilitar que los ciudadanos puedan desplazarse en transporte público para acompañar a la patrona desde su santuario y mantener la conectividad del servicio urbano y pedanías durante las interrupciones de tráfico previstas por el paso de la comitiva, según ha informado el consistorio capitalino.

Para la jornada matinal, el dispositivo contempla un refuerzo de la línea 50, que prolongará su recorrido habitual hasta el santuario en cinco expediciones especiales.

Estas salidas tendrán su hora de paso aproximada por la avenida de la Constitución, en dirección a Algezares, a las 11.20, 11.50, 12.20, 12.50 y 13.20 horas, garantizando así una alternativa de acceso en autobús antes de que dé comienzo la bajada de la imagen, programada para las 15.30 horas.

A partir de la tarde, el despliegue de la romería obligará a aplicar importantes restricciones a la circulación.

Los cortes de tráfico se iniciarán en la pedanía de Algezares a las 15.00 horas y se extenderán progresivamente al centro de la capital entre las 17.30 y las 20.30 horas. Afectarán a arterias como la avenida de la Constitución, Gran Vía, Puente Viejo, Alameda de Colón y la calle Torre de Romo.

En coordinación con la Policía Local, que regulará los desvíos y velará por la paulatina recuperación de las rutas ordinarias según avance la marcha, el Ayuntamiento ha establecido cinco puntos estratégicos de parada alternativa para garantizar la prestación del servicio en las distintas líneas afectadas.

En concreto, la parada alternativa de Cárcel Vieja prestará servicio a la línea 44 en dirección a Alcantarilla y Espinardo.

En la Plaza Circular se concentrarán los autobuses de la línea 31 (en dirección al centro comercial Myrtea) y de la línea 50 (en dirección a Cabezo de Torres y Algezares), mientras que la parada de Cajamurcia asumirá los trayectos de la línea 31 con destino a Alquerías y El Raal.

Por su parte, el punto habilitado en Cruz Roja dará cobertura a la línea 21 (dirección Beniel y La Basca), la línea 30 (dirección Beniaján, Los Ramos y Zeneta), la línea 31 (hacia el centro comercial Myrtea, Alquerías, El Raal y Beniel), la línea 37 (hacia El Bojar) y la línea 62 (hacia Rincón de Seca u Orilla del Azarbe).

Finalmente, la parada de Espinosa canalizará un amplio abanico de conexiones, acogiendo a la línea 1 (hacia San Ginés), línea 6 (hacia La Alberca), línea 26 (hacia El Palmar), línea 28 (hacia Sangonera la Verde), línea 29 (hacia La Alberca), línea 44 (hacia Alcantarilla y Espinardo), línea 62 (hacia Rincón de Seca y Orilla del Azarbe) y la línea 91 (en dirección a Javalí Nuevo y Sangonera la Seca).

"Queremos facilitar que los murcianos puedan acompañar a la patrona desde su santuario y, al mismo tiempo, garantizar que el transporte público siga funcionando durante el paso de la romería", ha destacado Muñoz.