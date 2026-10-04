Murcia homenajeará el martes a Paco Rabal y Rafael Azcona en el Día del Cine Español

Imagen de la muestra 'Paco Rabal, el que tantos hombres ha sido' en la Filmoteca regional - CARM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes celebra este martes, 6 de octubre, el Día del Cine Español con una programación especial de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' en la que se rinde homenaje a dos de las figuras clave del séptimo arte nacional con motivo del centenario de su nacimiento: el actor que da nombre a la Filmoteca regional y el escritor y guionista Rafael Azcona. Las actividades serán gratuitas y consistirán en la proyección de dos películas y la presentación del libro 'El legado de Paco Rabal'.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "todos los años celebramos el Día del Cine Español en la Filmoteca regional con unas proyecciones especiales. En este caso, rendiremos homenaje, como no podría ser de otra forma, a Paco Rabal en su centenario, pero también tenemos muy presente al guionista Rafael Azcona, quien también nació en 1926".

En concreto, la Sala A de la Filmoteca regional acogerá a las 18:45 horas la proyección de 'El verdugo', el clásico de Luis García Berlanga con guion de Rafael Azcona y aportaciones del propio Berlanga. En el mismo espacio, pero a las 20:45 horas, será el turno de 'Goya en Burdeos', la película de Carlos Saura con la que Francisco Rabal ganó el Premio Goya a actor protagonista en la edición celebrada en el año 2000.

También se llevará a cabo la presentación en la Región de Murcia de 'El legado de Paco Rabal', la monografía más completa sobre Francisco Rabal realizada hasta la fecha, publicada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y editada por Joaquín Cánovas Belchí y Ángel Cruz Sánchez. La obra se articula en tres partes: una primera, más emocional; la segunda, centrada en la evolución artística de Francisco Rabal; y la tercera, que recoge un exhaustivo recorrido por la filmografía del actor.

La presentación de la obra, que tendrá lugar, a las 19.30 horas, en la Sala B, contará con la participación de los dos editores y el director e hijo de Paco Rabal, Benito Rabal, así como de algunos de los expertos que han intervenido en el libro, como el catedrático emérito de la Universidad de Murcia César Oliva.

La publicación, que se puede conseguir en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal', incluye imágenes del Fondo Rabal que custodia la familia del actor y que ha sido digitalizado por la Comunidad Autónoma, así como con fondos de los Archivos de Filmoteca Española y del fotógrafo Paco Salinas, quien también participará en la presentación.

MUESTRA 'PACO RABAL, EL QUE TANTOS HOMBRES HA SIDO'

Paco Salinas también es el comisario de la exposición 'Paco Rabal, el que tantos hombres ha sido'. Esta muestra se puede visitar de forma gratuita cuando se accede a cualquiera de las sesiones de la Filmoteca regional. Con una selección de fotografías de Teresa Armal, al igual que en la monografía, se recogen imágenes de los personajes que encarnó Paco Rabal, de los rodajes, de las reuniones familiares y de los encuentros con los amigos.

Así, en el vestíbulo y las escaleras de subida a la primera planta de la Filmoteca se exhiben fotografías de distintos personajes, desde un joven Francisco Rabal en 'El crimen de Pepe Conde', en 1946, hasta su encarnación de Francisco de Goya en 1999.

La escalera de la segunda planta recoge fotografías de Paco y Asunción con sus hijos, en reuniones familiares o con amigos como Imperio Argentina, Buñuel, Picasso, Amparo Rivelles, Ginés García Millán, Carlos Saura, Lola Flores, Fernando Rey, José Hierro, Rafael Alberti y otros.

Por último, el espacio expositivo de la primera planta de la Filmoteca regional está centrado en las fotografías del rodaje de 'Paco, mi padre', de Benito Rabal, rodado en Águilas y en la casa 'Milana bonita' de la familia Rabal en Calabardina.