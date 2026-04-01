Murcia implantará sistemas tecnológicos de accesibilidad en medio centenar de espacios municipales

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado cuenta de la licitación de un contrato de 499.999 euros para implantar medio centenar de sistemas tecnológicos de accesibilidad en espacios municipales, con el objetivo de garantizar el acceso a la oferta cultural y turística a toda la ciudadanía.

La actuación permitirá adaptar teatros, auditorios, museos, centros de visitantes y salas de actos mediante la instalación de equipamiento audiovisual y digital de última generación, según ha informado el Consistorio.

Entre los sistemas previstos se incluyen cámaras de alta definición, micrófonos inalámbricos, altavoces, pantallas, proyectores y dispositivos móviles, junto a un software específico que facilitará la retransmisión en directo de eventos, el subtitulado automático y la personalización de contenidos que garanticen la accesibilidad.

Uno de los elementos centrales del proyecto es el acceso autónomo a estos servicios. Los usuarios podrán conectarse a las retransmisiones desde sus propios dispositivos mediante códigos 'QR', seleccionar idioma, activar subtítulos o adaptar la visualización en función de sus necesidades.

Además, el contrato contempla también la formación del personal de los centros municipales para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y la atención a los usuarios, así como la implantación de soluciones de accesibilidad digital en las páginas web y aplicaciones municipales, lo que facilitará la navegación adaptada a personas con discapacidad visual, cognitiva, mayores, dislexia, TDAH o daltonismo, entre otros perfiles.

La red de espacios en los que se implantarán estos sistemas incluye lugares el Salón de Plenos y la Sala de Corregidores del Ayuntamiento, el edificio Moneo, la Cárcel Vieja, el Cuartel de Artillería y los teatros Romea, Bernal y Circo, así como auditorios de barrios y pedanías, museos municipales y centros de visitantes.

En conjunto, se prevé la instalación de más de 50 sistemas de accesibilidad en distintas modalidades, junto con equipamiento complementario como tablets, televisores o plataformas de streaming, con el objetivo de ampliar el acceso a la actividad cultural y turística del municipio mediante el uso de la tecnología.

El proyecto, financiado al 100% con fondos europeos del programa Next Generation EU, forma parte de la estrategia municipal de transformación digital del turismo.

En este sentido, el contrato se enmarca en las actuaciones incluidas en la propuesta presentada por el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, y de Turismo, Comercio y Consumo, a la convocatoria estatal del Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos para desplegar una Plataforma Inteligente de Destino, en la que Murcia obtuvo la puntuación más alta de España, con 94,9 puntos sobre 100.

Así, el Ayuntamiento de Murcia cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros para desplegar esta batería de actuaciones estratégicas, agrupadas en nueve grandes líneas de trabajo con el objetivo de avanzar hacia una Murcia más humana, accesible, verde, conectada y orientada al turismo sostenible y la innovación.