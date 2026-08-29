Murcia impulsa el apoyo a las cooperativas y la formación de nuevos empresarios a través del convenio con Ucomur

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia impulsa el apoyo a la economía social, las cooperativas y la formación de nuevos empresarios a través del convenio firmado el pasado mes de diciembre con la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR).

La concejala de Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha mantenido una reunión de trabajo con el Presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, para valorar el desarrollo del convenio durante el primer semestre de 2026.

"Los datos demuestran la importancia de apoyar a quienes deciden emprender y poner en marcha sus propios proyectos para la dinamización de la economía del municipio", ha subrayado la edil de Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante el desarrollo del encuentro, en el que valoraron de forma positiva los resultados obtenidos.

Bernabé ha señalado que "la apuesta del Ayuntamiento por la economía social se materializa fortaleciendo las vías del empleo y el autoempleo, a través de la creación de cooperativas".

RESULTADOS DEL CONVENIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

Durante la reunión, se valoraron los datos del primer semestre de 2026. En concreto, la Oficina de Apoyo a la Persona Emprendedora atendió 39 proyectos, representando el 39,6 por ciento de los atendidos en la Región de Murcia. De igual forma, se constituyeron 15 cooperativas, el 32 por ciento de las constituidas en la Región de Murcia durante este primer semestre, generando un total de 60 empleos.

Además, se han ofrecido tres charlas de promoción al empleo y autoempleo en el municipio, contando con 171 asistentes, así como 3 sesiones formativas del Programa Emprende Joven 2026, en el IES Licenciado Cascales y en el IES Sangonera La Verde, con una asistencia de 69 alumnos.

Cabe recalcar que el convenio se enmarca dentro del eje 3 de emprendimiento del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica impulsado por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, con el que ya se han firmado 15 convenios.

El convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y Ucomur tiene como objetivos la difusión y promoción de la Economía Social y el cooperativismo mediante fórmulas para la generación de empleo, así como el fomento de iniciativas municipales orientadas al emprendimiento con el 'Programa Emprende Joven'.

Asimismo, a través de este convenio se impulsa la excelencia empresarial mediante el desarrollo de competencias empresariales y la promoción de fórmulas cooperativas como alternativa para la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo.

De esta forma, el convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y Ucomur seguirá impulsando el emprendimiento y el autoempleo, especialmente mediante la creación de cooperativas de trabajo asociado, así como promoviendo la excelencia empresarial mediante la adquisición de competencias en diversas áreas y fomentando la cultura empresarial entre los jóvenes, con diferentes acciones y compromisos durante el segundo semestre de 2026.