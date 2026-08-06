Murcia impulsa la gobernanza y la competitividad del turismo regional con la creación de un comité interdepartamental

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MURCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Comité Interdepartamental del Turismo de la Región de Murcia, un nuevo órgano de coordinación que permite reforzar la colaboración entre las distintas consejerías y organismos de la Administración regional con competencias vinculadas al desarrollo del destino.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, mantuvieron recientemente una reunión con los representantes de las principales organizaciones del sector turístico regional para informarles de todos los detalles de la iniciativa.

Conesa ha destacado que la creación de este comité "cumple uno de los principales compromisos recogidos en el I Pacto por el Turismo y refuerza un modelo de gobernanza que permite avanzar hacia un destino más competitivo, sostenible y preparado para afrontar los retos del futuro".

El Comité Interdepartamental está integrado por representantes de los distintos departamentos y organismos del Gobierno regional cuyas competencias influyen, de forma directa o indirecta, en el desarrollo turístico de la Región.

Así, están representadas áreas relacionadas con la cultura, el patrimonio histórico, el deporte, el litoral, los puertos, la movilidad, los transportes, el comercio, la innovación empresarial, la artesanía, la formación, las universidades, el empleo, la transformación digital, el medio ambiente, el patrimonio natural, la acción climática, la protección y recuperación del Mar Menor, la salud pública y la industria agroalimentaria, entre otras.

Su puesta en marcha mejora la coordinación entre departamentos y facilita tareas como compartir información sobre proyectos estratégicos, identificar necesidades comunes, agilizar la tramitación de actuaciones y promover iniciativas conjuntas que doten de una mayor cohesión a las políticas públicas relacionadas con el turismo.

Asimismo, favorece el desarrollo de actuaciones orientadas a la diversificación de la oferta, la desestacionalización de la demanda, la sostenibilidad, la digitalización, la innovación, la mejora de la calidad de los servicios y la captación de nuevas inversiones.

Un modelo turístico más transversal La creación del Comité Interdepartamental constituye una de las principales medidas incluidas en el I Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, firmado en julio del pasado año por la Comunidad Autónoma y las principales entidades turísticas regionales: HoyTú, Alianza por el Turismo de la Región de Murcia, Hostetur, Estación Náutica Costa Cálida, Ashomur y Hostecar.

Este acuerdo, alineado con el Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia 2022-2032 de la Comunidad, persigue consolidar una política turística estable, participativa y basada en la planificación a largo plazo, impulsando un modelo de desarrollo transversal capaz de generar empleo, riqueza y nuevas oportunidades para el conjunto del territorio.

Para ello, el pacto impulsa actuaciones estratégicas que refuercen la competitividad y la sostenibilidad del turismo regional durante el bienio 2026-2027.