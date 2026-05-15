Murcia impulsa las obras para dotar de aceras y zonas verdes la urbanización 'Mirador de Agridulce' en Espinardo

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes el proyecto de terminación de las obras de urbanización en el 'Mirador de Agridulce', en Espinardo, una actuación que supondrá la renovación de aceras y calzadas y la mejora de los espacios verdes, según ha informado el Consistorio.

Las obras, que contarán con un presupuesto base de ejecución de 640.537 euros, da respuesta a una demanda de los vecinos que reclamaban la terminación de las obras, a través de una intervención dividida en dos fases para agilizar su ejecución.

La actuación, promovida por la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, se centra en mejorar el estado de aceras, calzadas y zonas verdes, así como en la adecuación de distintos espacios públicos.

La fase 1, que recoge las actuaciones más importantes, permitirá avanzar hacia la recepción definitiva de la urbanización por parte del Ayuntamiento, un trámite fundamental para que el Consistorio pueda asumir el mantenimiento de calles, jardines y espacios públicos.

Entre las obras previstas destacan la reparación de aceras y firmes deteriorados, la reposición de adoquinado, la corrección de hundimientos y la mejora del drenaje para evitar daños por escorrentías.

También se actuará sobre la glorieta situada entre las calles Casa del Aire y Juan de la Cierva para mejorar su integración urbana y funcionalidad.

RECUPERACIÓN DEL USO DEL JARDÍN Y MEJORA DE ZONAS VERDES

Las zonas verdes tendrán un papel protagonista en estas actuaciones, lo que permitirá a los vecinos el uso y disfrute del jardín ubicado en la calle Juan de la Cierva, que en la actualidad dispone de una importante pendiente que impide su utilización por los vecinos. Así, se reorganizarán las pendientes del terreno para mejorar la accesibilidad y la seguridad del espacio.

El grueso del proyecto de jardinería se centra en la adaptación del jardín a unas pendientes que permitan su uso con seguridad, así como a la creación de distintas zonas estanciales en el mismo.

Este jardín, con una superficie de 7.000 metros cuadrados, se convertirá en un pulmón verde que sirva como punto de esparcimiento para los vecinos, para lo que se dotará en la segunda fase de mobiliario urbano y elementos de ocio.

Además, el proyecto incluye también la plantación de arbolado en las aceras conforme a los criterios de alineación y homogeneidad paisajística, así como en la rotonda. De esta forma, se dotará a la urbanización de plantaciones arbustivas, praderas y arbolado.

Con el objetivo de mantener estas zonas verdes, se dotará a los espacios de un sistema de riego que permitirá un riesgo eficiente y una gestión adecuada del agua y el mantenimiento de las plantaciones.

Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de seis meses desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y se desarrollarán por tramos para minimizar las molestias a residentes y usuarios de la zona.