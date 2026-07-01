Murcia inicia los trabajos topográficos sobre el terreno para la ampliación del tranvía hacia el sur de la ciudad

Archivo - AMP.- El tranvía de Murcia recupera la normalidad tras el choque de un camión contra una catenaria - AYUNTAMIENTO MURCIA - Archivo

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trabajos de toma de datos y levantamiento topográfico para desarrollar la futura ampliación del tranvía hacia el sur de la ciudad, un hito técnico que marca el comienzo de la fase final de redacción de los proyectos que el Consistorio presentará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en octubre.

Esta fase sobre el terreno forma parte de la estrategia del equipo de Gobierno de la alcaldesa, Rebeca Pérez, con la que la Administración local busca modificar la movilidad urbana, favorecer la intermodalidad y conectar el norte y el sur de la capital mediante una red de transporte público de "alta capacidad", según ha informado el Consistorio.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha destacado este miércoles que la ampliación "deja de ser únicamente una planificación sobre el papel para avanzar ya sobre el terreno, con los trabajos técnicos que permitirán disponer de los proyectos necesarios para su ejecución".

El edil ha insistido en el impacto estratégico de una infraestructura que "marcará un antes y un después en la movilidad de Murcia, conectando mejor nuestros barrios, impulsando un transporte público moderno y sostenible y contribuyendo a construir una ciudad más competitiva, más cohesionada y preparada para afrontar los retos de las próximas décadas".

Las actuaciones sobre el pavimento se prolongarán durante toda la semana en zonas del centro y el casco histórico como la Gran Vía, el entorno de la Cárcel Vieja --correspondientes a la fase III--, el puente de los Peligros, la plaza Camachos, Hernández del Águila, el puente Miguel Caballero, La Glorieta, la avenida Colón y la calle Floridablanca, entre otros.

Para la captura de la información, un grupo de técnicos especializados recorre tanto aceras como calzadas con equipos dotados de tecnología de última generación que incorporan sistemas de georreferenciación y cámaras panorámicas de alta resolución, unas herramientas capaces de operar a pie, sobre vehículos o mediante drones para obtener una representación digital exacta de la trama urbana.

La metodología de ingeniería aplicada consta de una primera fase donde se ha implantado una red de apoyo mediante la colocación de bases topográficas de referencia que sirven para orientar todas las mediciones posteriores.

A continuación, los operarios ejecutan un escaneado tridimensional mediante tecnología de Localización y Mapeo Simultáneos (SLAM) que genera millones de puntos georreferenciados para obtener maquetas virtuales del entorno, una base de datos cartográfica que resultará fundamental para definir las distintas alternativas de trazado, analizar los condicionantes de giro, detectar interferencias con las redes de servicios del subsuelo y diseñar las soluciones constructivas asociadas al estudio informativo definitivo.