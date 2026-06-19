Murcia inicia los trámites para ceder el solar que albergará la nueva comisaría de Policía Nacional en Ronda Sur

El portavoz del Gobierno, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la segregación de una parcela municipal de 6.003 metros cuadrados en el barrio de Santiago El Mayor, en el entorno de Ronda Sur.

Este acuerdo constituye el primer paso administrativo para avanzar en la futura cesión gratuita de los terrenos a la Dirección General de la Policía, una infraestructura que permitirá reubicar la actual Comisaría del Distrito Sur, situada a apenas 200 metros en el vecino barrio del Carmen.

El movimiento patrimonial afecta a un gran solar de titularidad pública ubicado entre la calle Morera y la calle José Antonio Camacho, que cuenta con una superficie total de 10.718 metros cuadrados. De dicha matriz se separa ahora la porción de poco más de 6.000 metros cuadrados que albergará el futuro cuartel.

Con esta aprobación se inicia el proceso técnico de mutación demanial para la posterior puesta a disposición del suelo a favor del Ministerio del Interior, una vez completados los pertinentes trámites patrimoniales, registrales y urbanísticos.

La necesidad de este traslado viene motivada por la propia reorganización de infraestructuras de la Dirección General de la Policía, espoleada por el desarrollo del proyecto estratégico Conexión Sur, las obras del soterramiento ferroviario y la construcción de la futura estación intermodal de viajeros.

El Ayuntamiento ha garantizado que la Policía Nacional seguirá prestando servicio directo en el distrito sur, en una localización estratégica que no desatiende su zona histórica de influencia.

Según ha trasladado el Consistorio, la parcela seleccionada cumple con todos los requisitos de edificabilidad y superficie solicitados por los técnicos estatales, ofreciendo una oportunidad clave para mejorar la eficiencia operativa de las fuerzas de seguridad en la capital.

La amplitud del nuevo espacio facilitará la reorganización interior de diversas unidades operativas, optimizando los recursos y reduciendo los tiempos de desplazamiento de las patrullas.

Asimismo, la implantación de esta nueva base policial permitirá reforzar la cobertura de seguridad ciudadana en una zona en plena expansión urbana como es el entorno de Ronda Sur, beneficiando de forma directa al conjunto de las pedanías y barrios de la zona sur del municipio.